У центрі Варшави відкрили інсталяцію "Алея героїв", присвячену українським військовим, яка викликала значне обурення серед українців.
Як пише Warszawa Life, інсталяція була представлена біля нового Музею сучасного мистецтва на вулиці Marszałkowska 103 під час відкриття музею. На плакатах зображені українські військові з вирізаними обличчями, щоб вставити туди своє обличчя та сфотографуватися. Під знімками також вказані дати народження та смерті і напис "Стань героєм".
"Організатори проекту заявили, що їхньою метою було привернути увагу до військового конфлікту в Україні та наголосити, як війна змінює сприйняття героїзму. Вони також наголосили, що хочуть викликати у глядачів питання та роздуми про те, що означає бути героєм в умовах війни", - йдеться у повідомленні.
Відео зі стендами показали в мережі. При цьому автор одного з відео зазначає, що дані на плакатах були неточними: дівчина, зображена одному з плакатів, виявилася живою, а на третьому плакаті було вказано невірні дати життя.
"На цих плакатах зображено величезний біль, а не просто веселу патріотичну картинку. Люди не розуміють, що героєм можна стати лише після смерті, і вони не бачать у цьому всієї трагедії", - зазначає автор відео.
Згодом Warszawa Life повідомила, що інсталяцію вже зняли.
У коментарях під публікацією є багато обурень від українців. Вони називають це "крінжем" та "хворою ідеєю", а також "насмішкою над горем і болем українців".
"Родичі цих загиблих будуть в шоці, якщо побачать фото свого близького в такому перформансі", - зазначає один з коментаторів.
Польща та Україна - новини
Раніше УНІАН писав, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав країни Західної Європи позбавити соціальних виплат українських чоловіків-біженців. Він вважає, що політика багатьох країн Євросоюзу шкодить обороноздатності та економічній стабільності України.
Також у Польщі назвали єдину умову передачі МіГ-29 Україні. За словами тимчасового повіреного Польщі в Україні Пьотра Лукасевича, українці отримають багатоцільові МіГ-29 лише після того, як партнери нададуть Варшаві нові літаки.