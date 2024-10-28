На плакатах зображені українські військові з вирізаними обличчями, щоб вставити туди своє обличчя та сфотографуватися.

У центрі Варшави відкрили інсталяцію "Алея героїв", присвячену українським військовим, яка викликала значне обурення серед українців.

Як пише Warszawa Life, інсталяція була представлена ​​біля нового Музею сучасного мистецтва на вулиці Marszałkowska 103 під час відкриття музею. На плакатах зображені українські військові з вирізаними обличчями, щоб вставити туди своє обличчя та сфотографуватися. Під знімками також вказані дати народження та смерті і напис "‎Стань героєм".

"Організатори проекту заявили, що їхньою метою було привернути увагу до військового конфлікту в Україні та наголосити, як війна змінює сприйняття героїзму. Вони також наголосили, що хочуть викликати у глядачів питання та роздуми про те, що означає бути героєм в умовах війни", - йдеться у повідомленні.

Відео зі стендами показали в мережі. При цьому автор одного з відео зазначає, що дані на плакатах були неточними: дівчина, зображена одному з плакатів, виявилася живою, а на третьому плакаті було вказано невірні дати життя.

"На цих плакатах зображено величезний біль, а не просто веселу патріотичну картинку. Люди не розуміють, що героєм можна стати лише після смерті, і вони не бачать у цьому всієї трагедії", - зазначає автор відео.

Згодом Warszawa Life повідомила, що інсталяцію вже зняли.

У коментарях під публікацією є багато обурень від українців. Вони називають це "крінжем" та "хворою ідеєю", а також "насмішкою над горем і болем українців".

"Родичі цих загиблих будуть в шоці, якщо побачать фото свого близького в такому перформансі", - зазначає один з коментаторів.

Польща та Україна - новини

Раніше УНІАН писав, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав країни Західної Європи позбавити соціальних виплат українських чоловіків-біженців. Він вважає, що політика багатьох країн Євросоюзу шкодить обороноздатності та економічній стабільності України.

Також у Польщі назвали єдину умову передачі МіГ-29 Україні. За словами тимчасового повіреного Польщі в Україні Пьотра Лукасевича, українці отримають багатоцільові МіГ-29 лише після того, як партнери нададуть Варшаві нові літаки.

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