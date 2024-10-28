Для громадян Польщі україські біженці та мігранти є лише тимчасовими гостями. Таку думку висловила українка, яка 10 років живе у Варшаві.

В коментарі NV журналістка Олена Бабакова розповіла, що поляки нерідко з підозрою ставляться до бажання українців залишитися та інтегруватися у польське суспільство. Також вони сприймають невдоволення українців місцевим сервісом як вияв невдячності:

"Коли щось змінюється, закони чи суспільні настрої, зростають расизм та ісламофобія, по українцям теж прилітає рикошетом, хай вони і не мають до цього стосунку".

Бабакова додала, що за час повномасштабної війни чимало українок з дітьми інтегрувалися у місцевих громадах, однак вони досі залишаються для поляків гостями, які "мають або мовчати, або зібрати речі і поїхати" у конфліктних ситуаціях.

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