Поліція разом з власником знайшли машину, а викрадача незабаром заарештували.

Житель міста Гейлсберг, штат Іллінойс, повідомив у поліцію про викрадення свого пікапа Nissan Frontier 2014 року. Копи змогли доволі швидко й легко знайти автівку. Допомогли у цьому навушники Apple AirPods.

Про це повідомляє видання The Register Mail.

Власник викраденого пікапа пояснив, що напередодні відпочивав на вечірці. Чоловік розумів, що за кермо вже не сяде, оскільки вживатиме алкоголь.

Читайте також"GTA в Києві": озброєний чоловік викрав автомобіль й утік (відео)Щоб не втратити ключі від машини, він їх залишив у авто. У салоні автівки залишилися й деякі інші особисті речі чоловіка, зокрема бездротові навушники AirPods від Apple.

Саме завдяки навушникам власник викраденої автівки зміг визначити її геолокацію. Чоловік використав мобільний застосунок та виявив, що викрадений Frontier припаркований біля одного з придорожніх мотелів. Поліція разом з власником знайшли машину, а викрадача незабаром заарештували.

Як повідомляв УНІАН, на Морському вокзалі в Одесі жінка викрала яхту і врізалася на ній в пірс. Зловмисниця, яка була під впливом наркотиків, заявила, що хотіла на судні потрапити до Миколаєва.

Вас також можуть зацікавити новини: