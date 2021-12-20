Зловмисниця, яка була під впливом наркотиків, заявила, що хотіла на судні потрапити до Миколаєва.

На Морському вокзалі в Одесі жінка викрала яхту і врізалася на ній в пірс.

Про це журналістів повідомили у прес-службі Управління патрульної поліції Одеської області.

Як зазначається, сьогодні на лінію "102" надійшло повідомлення про викрадення яхти біля Морського вокзалу. Заявник розповів, що прийшов на причал, де залишив своє судно, але його там немає.

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Обстежуючи прилеглу територію, патрульні разом із береговою охороною виявили мале судно, що врізалося у пірс у Чорному морі. На яхті перебувала 25-річна громадянка з явними ознаками наркотичного сп'яніння. Жінка розповіла інспекторам, що на судні намагалася потрапити до Миколаєва.

Під час перевірки порушниці через бази даних МВС стало відомо, що вона перебуває у розшуку.

Також на цю жінку двічі протягом року складали адмінматеріали за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Сьогодні на громадянку склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 130 (Управління транспортними засобами або судами у стані сп'яніння) КУпАП та передали його слідчим.

Як повідомляв УНІАН, цього літа в Одесі під час регати перекинулася вітрильна яхта. За кілометр від пляжу "Ланжерон" капітан однієї з яхт-учасниць не впорався з керуванням і вітрильник перекинувся.

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Автор: Лариса Козова