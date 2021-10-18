Нові AirPods все більше й більше стають схожі на Pro-серію.

Компанія Apple на другий осінній презентації представила нові навушники. Любителів "яблучних" вкладишів порадували технічними можливостями аксесуара.

Про це стало відомо в ході прямої трансляції.

Нові AirPods зовні змінилися, і стали за формою більше схожі на Pro-версію. А ось формат, як і раніше - вкладиші.

Читайте такожApple завезла в Україну першу офіційну партію iPhone 13 (фото)При цьому вони отримали оновлені технічні властивості. Навушники стали ще більше схожі на Pro-версію.

Гаджет отримав підтримку просторового аудіо та управління, як в AirPods Pro, через натискання на кнопки в "ніжках", а також отримали захист від води. Крім того, вони отримали адаптивний еквалайзер, який підлаштовується під особливості слуху користувача.

Кейс такий же за формою, як у AirPods Pro. Вартість в США стартує від 179 доларів.

Як раніше повідомляв УНІАН, 14 вересня компанія Apple провела презентацію новинок. Публіці представили нове покоління планшетів iPad 9 і iPad Mini, а також нової лінійки смарт-годинник Apple Watch 7 серії.

Хедлайнерами стріму з Каліфорнії стали iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max.

Автор: Анастасія Горбачова