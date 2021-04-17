Місія США при ОБСЄ заявляє, що окупація і мілітаризація Росією Кримського півострова загрожує трансатлантичній безпеці.

Тимчасова повірена у справах США в ОБСЄ Кортні Остріан висловила стурбованість через обмеження Росією судноплавства з Чорного в Азовське море біля берегів окупованого Криму.

Про це американський дипломат сказала сьогодні під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, стенограма якого розміщена на сайті місії США при ОБСЄ.

"Сполучені Штати поділяють стурбованість України через нову провокацію Росії у Чорному морі, цього разу перешкоджання морським перевезенням через Керченську протоку для того, аби сприяти її триваючому воєнному нарощуванню", - заявила Остріан.

"Постійна окупація і мілітаризація Кримського півострова породжує наслідки далеко за кордонами України. Вона загрожує трансатлантичній безпеці", - зазначила дипломат.

При цьому Остріан запевнила, що США і союзники "продовжать збільшувати ціну" для Росії та її маріонеток, поки вона не припинить агресію на сході України і окупацію Криму.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію, звільнити усіх українських бранців, яких вона несправедливо утримує, і повернути повний контроль над Кримським півостровом Україні. Крим - це Україна", - наголосила вона.

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Провокації РФ у Чорному морі

15 квітня Міністерство закордонних справ України висловило протест РФ через обмеження свободи судноплавства в Чорному морі на тлі перекидання військових кораблів з Каспійського моря.

Українські дипломати закликають міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на РФ з метою припинення ескалації ситуації в Азово-Чорноморському регіоні. "Такі дії Росії є черговою спробою порушення норм і принципів міжнародного права, узурпації суверенних прав України як прибережної держави, оскільки саме Україна наділена правами регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря", - наголошується у заяві МЗС.

Євросоюз закликає РФ забезпечити безперешкодну свободу судноплавства з Чорного в Азовське море.

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Автор: Віталій Саєнко