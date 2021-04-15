Українське МЗС закликає міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на Росію.

Міністерство закордонних справ України висловило протест Російській Федерації через обмеження свободи судноплавства в Чорному морі на тлі перекидання військових кораблів з Каспійського моря.

Про це йдеться у заяві МЗС.

"РФ оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. Такі дії Росії є черговою спробою порушення норм і принципів міжнародного права, узурпації суверенних прав України як прибережної держави, оскільки саме Україна наділена правами регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря", - наголошується у заяві.

Також зазначається, що цей крок є грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права. Зокрема, відповідно до документа, РФ не повинна перешкоджати або заважати транзитному проходу через міжнародну протоку до портів в Азовському морі.

Читайте такожСША запровадили нові санкції проти Росії"На тлі нарощування своєї військової присутності вздовж кордону з Україною на суходолі Росія пішла на посилення ескалації в морі. Вона перекидає військові кораблі з Каспійського моря і посилює свій військовий потенціал в Азово-Чорноморському регіоні, а також, попри відсутність правових підстав, вирішила закрити цю акваторію для військових кораблів інших держав, зокрема України", - сказано у заяві.

У МЗС переконані, що "поведінка російської сторони вказує на відсутність будь-яких намірів з її боку відмовитись від продовження агресії проти України з використанням військових та гібридних методів".

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку із цими діями РФ та вимагає негайно скасувати рішення про незаконне закриття окремих акваторій Чорного моря. Закликаємо міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою скасування рішення про закриття акваторії та припинення ескалації в Азово-Чорноморському регіоні", - йдеться в заяві.

Американські кораблі у Чорному морі

Минулого тижня Туреччина заявила, що Вашингтон відправить два військові кораблі у Чорне море. Москва назвала це неприязною провокацією.

Однак згодом стало відомо, що Сполучені Штати не будуть поки розміщувати свої військові кораблі в Чорному морі.

Водночас днями загін військових кораблів Чорноморського флоту Росії вийшов у море для проведення артилерійських стрільб.

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Автор: Віталій Саєнко