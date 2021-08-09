При цьому у штаті, де працює компанія, фіксують хвилю нових випадків COVID-19.

В американському штаті Міссурі служба таксі відмовляється возити людей, які щеплені проти COVID-19 або носять маски.

Власник таксомоторної компанії Yo Transportation Чарлі Буллінгтон заявив, що його транспортна служба не перевозитиме таких пасажирів, попри сплеск нових випадків зараження у штаті, пише The Hill.

"Ми не допускаємо використання масок у наших автомобілях. Крім того, ми категорично проти вакцин і не хочемо, щоб у нас у машинах перебували люди, які зробили щеплення", - сказав підприємець.

Як зазначається на офіційному веб-сайті, служба таксі працює в округах Франклін, Джефферсон, Лінкольн, Монтгомері, Сент-Чарльз, Сент-Луїс і Уоррен і понад 13 років - без нещасних випадків.

Читайте також"Вірус - не жарт": у США радіоведучий-антивакцинатор помер від COVID-19"Я розумію, що Міссурі належить до трійки штатів з найнижчим рівнем вакцинації, тому я пишаюся всіма жителями, які виступили проти цього (щеплень - УНІАН)", - заявив власник компанії.

За словами підприємця, він виступає проти масок, бо не бачить облич клієнтів. Буллінгтон також сказав, що не вважає дії своєї служби таксі дискримінаційними й знає людей, постраждалих від щеплення проти COVID-19. При цьому американські Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) повідомляють, що побічні ефекти після вакцинації рідкісні, а вакцини безпечні та ефективні.

Окрім того, як пише видання Riverfront Times, у відгуках на Yelp і Google користувачі скаржилися на пропагандистські повідомлення, що приходять від служби таксі. Зокрема, одному з пасажирів спочатку відмовили в поїздці, а згодом водій почав відправляти йому СМС з інформацією проти носіння масок.

"Ця людина витратила 2 години, турбуючи мене текстовими повідомленнями з приводу своєї антимасочної нісенітниці. Мені довелося тричі просити його залишити мене у спокої", - повідомив клієнт.

За інформацією Becker’s Hospital Review, у п'ятниці, 6 серпня, Міссурі займав 39-е місце серед штатів за відсотком повністю вакцинованого населення. За даними Університету Джона Хопкінса, понад 42% населення штату повністю вакциновані.

Водночас Міссурі зіткнувся з хвилею нових випадків COVID-19. Минулого тижня, в четвер у штаті було зареєстровано 3 257 нових заражень порівняно з сотнями наприкінці травня та у червні.

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Автор: Катерина Комолова