Культовий американський письменник зізнався, що коронавірусна пандемія вплинула на зміст його нового роману "Біллі Саммерс".

"Король жахів" Стівен Кінг планує написати роман про смертельну пандемію COVID-19.

Про це він повідомив в ефірі ток-шоу The View з Вупі Голдберг.

"Хочу написати книгу, присвячену безпосередньо коронавірусу. Хочу взяти події 2020 року і подивитися, як вони покажуть себе в якості роману. Це буде складно", - висловив свою думку Кінг.

В якому жанрі письменник планує написати новий роман - він поки не повідомив.

Також американський письменник зізнався, що коронавірусна пандемія вплинула на зміст його нового роману "Біллі Саммерс". І йому прийшло перенести дії роману з 2020 на 2019 рік. За сюжетом книги головні герої відправлялися в круїз, але вони не змогли б цього зробити в реальному житті минулого року через коронавірусні обмеження.

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Автор: Денис Прядко