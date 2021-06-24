Суд у Вашингтоні визнав винною жительку штату Індіана Анну Морган-Ллойд, яка приймала участь у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року.

Учасницю штурму Капітолію в США засудили до умовного терміну, громадських робіт і штрафу.

Суд у Вашингтоні визнав винною жительку штату Індіана Анну Морган-Ллойд, яка приймала участь у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року, повідомляє НВ з посиланням на NBC News.

Суд присудив жінці три роки умовно, зобов'язав її виплатити 500 доларів і провести 40 годин за громадськими роботами. Сама Морнган-Ллойд визнала свою провину.

"Мені соромно, що події того дня стали диким проявом жорстокості", - сказала вона на суді.

Це перший вирок, винесений у справі про штурм Капітолію прихильниками екс-президента Дональда Трампа.

Штурм Капітолію: деталі

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента США.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

У зв'язку з штурмом Капітолію було арештовано понад 100 осіб.

Палата представників Конгресу США 13 січня оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу. Його звинувачують у підбурюванні до заворушень і штурму будівлі Капітолію.

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Автор: Олег Давигора