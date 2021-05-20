35 республіканців під час голосування пішли проти партійного вектора і підтримали рішення.

Палата представників проголосувала за законопроект, що передбачає створення незалежної комісії для розслідування бунту 6 січня у Капітолії США.

Про це пише CNN.

Йдеться про двопартійну комісію з 10-ти делегатів з рівними правами й представництвом. За результатами розслідування комісія повинна наприкінці року опублікувати рекомендації про те, як запобігти повторенню заворушень у Капітолії.

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Зазначається, що 35 республіканців під час голосування пішли проти партійного вектора, серед них були й ті, хто раніше підтримав імпічмент екс-президента США Трампа.

Напередодні Трамп звернувся до республіканців з закликом не голосувати за «демократичну пастку», пише BBC.

Подальша доля законопроекту відтепер вирішуватиметься у Сенаті. Для того, щоб рішення ухвалили остаточно, знадобиться щонайменше 10 голосів від республіканців, які наразі підтримують позицію Дональда Трампа щодо бунту 6 січня і називають ініціативу демократів «політичною зброєю».

Штурм Капітолію: що відомо

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії виборників на виборах президента і віце-президента США.

Після декількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Станом на 15 січня у США в зв'язку зі штурмом Капітолію було арештовано більш як 100 осіб.

Палата представників Конгресу США 13 січня оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу. Його звинувачують у підбурюванні до заворушень і штурму будівлі Капітолію, які відбулися 6 січня під час обговорення результатів виборів.

13 лютого Сенат США не зміг оголосити імпічмент 45-му президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу.

Дональд Трамп є єдиним президентом США, якому Палата представників двічі оголошувала імпічмент.

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Автор: Яна Ставська