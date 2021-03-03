Поліція працює над усуненням загрози разом з іншими правоохоронними органами.

У США поліція Капітолію отримала розвідувальні дані, які вказують на можливу змову з метою «незаконного проникнення в будівлі Капітолію невстановленою групою ополченців» у четвер.

Про це сьогодні повідомило правоохоронне відомство, передає Голос Америки.

Поліція Капітолію також повідомила, що «серйозно поставилася» до одержаних розвідданих і співпрацює з місцевими і федеральними органами, «щоб припинити будь-які загрози Капітолію». Інші додаткові подробиці з цього питання більш не були надані.

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Згідно з деякими ультраправими теоріями змови, у четвер колишній президент Дональд Трамп, який зазнав поразки на виборах 3 листопада, мав бути приведений до присяги на другий термін. 6 січня натовп прихильників Трампа, серед яких, за словами влади, були праві екстремісти, увірвався в Капітолій, перервавши процедуру офіційного підтвердження перемоги президента Джо Байдена на виборах. У результаті заворушень загинули п'ятеро людей, в тому числі один поліцейський.

У заяві поліції Капітолію зазначається, що вона вже зробила «значні удосконалення системи безпеки» будівлі, де засідають Палата представників і Сенат. Неясно, чи були ці удосконалення зроблені в зв'язку з новою загрозою чи вони включають заходи, вжиті після січневих заворушень.

Штурм Капітолію: що відомо

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії виборників на виборах президента і віце-президента США.

Після декількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Станом на 15 січня у США в зв'язку зі штурмом Капітолію було арештовано більш як 100 осіб.

Палата представників Конгресу США 13 січня оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу. Його звинувачують у підбурюванні до заворушень і штурму будівлі Капітолію, які відбулися 6 січня під час обговорення результатів виборів.

13 лютого Сенат США не зміг оголосити імпічмент 45-му президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу.

Дональд Трамп є єдиним президентом США, якому Палата представників двічі оголошувала імпічмент.

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Автор: Вікторія Токарєва