У США заблокували імпічмент Гегсету: Трамп став на його захист

Міністр оборони США Піт Гегсет зберіг посаду після спроби усунути його через військові операції в Ірані, Ємені, Венесуелі та Карибському басейні.

Палата представників США відхилила ініціативу про імпічмент міністра оборони Піта Гегсета. Її автором був республіканець Томас Массі, відомий критик президента Дональда Трампа. Про це повідомляє NBC News.

Массі звинуватив Гегсета у порушенні законів війни, проведенні військових операцій без належного дозволу та організації позасудових страт підозрюваних у наркоторгівлі. Загалом резолюція містила вісім статей імпічменту.

Перед голосуванням Гегсет назвав ініціативу політичним фарсом і заявив, що всі згадані військові операції були законними.

Відео дня

"Це фарс, і це трюк, і всі це знають", – сказав міністр.

Дональд Трамп публічно підтримав очільника Пентагону, назвавши його великим американським патріотом. Після провалу голосування президент заявив, що Гегсет отримав виправдання.

Водночас лідер демократичної меншості Хакім Джеффріс пригрозив усунути міністра, коли демократи отримають контроль над Конгресом наступного року. Наразі Гегсет залишається на посаді.

Імпічмент Гегсету - що передувало

Нагадаємо, днями у Конгресі розпочали процедуру імпічменту глави Пентагону. Резолюцію про це вніс республіканець Томас Массі, який багато разів обирався до Конгресу, але цього разу програв вибори.

Сам Гегсет прокоментував це так: "Те, що намагається зробити один незадоволений і переможений конгресмен, – це не нагляд і не підзвітність. Це політичне видовище, особистий маніфест, керований его та образою".

Вас також можуть зацікавити новини: