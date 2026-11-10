Гегсет відкинув спроби оголосити йому імпічмент, назвавши це політичним спектаклем

Глава Пентагону висловив упевненість, що конгресмен-республіканець Массі хоче скасувати його роботу через "політичні розбіжності".

Міністр оборони США Піт Гегсет відреагував на спроби конгресмена-республіканця Томаса Массі ініціювати процедуру його імпічменту. З такою заявою він виступив 10 листопада на пресконференції у відомстві, повідомляє ABC news.

"Те, що намагається зробити один незадоволений і переможений конгресмен, – це не нагляд і не підзвітність. Це політичне видовище, особистий маніфест, керований его та образою", – сказав Гегсет.

Він також заявив, що кожна з його військових дій, включаючи війну з Іраном, були законними діями, схваленими президентом Дональдом Трампом. Він заявив, що через його дії неможливі звинувачення у тяжких злочинах чи державні зраді.

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Глава Пентагону висловив упевненість, що Массі хоче скасувати його роботу через "політичні розбіжності".

У CNN з посиланням на поінформовані джерела повідомили, що президент Дональд Трамп і його новий керівник апарату Білого дому Стівен Міллер у приватних розмовах із Гегсетом та іншими високопоставленими помічниками заявили, що планують протистояти спробам оголосити імпічмент главі Пентагону та рішуче захищати його.

За словами джерел, Міллер має дуже тісні особисті стосунки з Гегсетом і – так само як і Трамп – запевнив його у своїй повній підтримці.

Останніми днями президент провів низку телефонних розмов із союзниками – як у Конгресі, так і за його межами – щодо конгресмена Массі та його оголошення про імпічмент Гегсету. Утім, джерела охарактеризували ці розмови як типові для Трампа, а не як цілеспрямовану лобістську кампанію, спрямовану на те, щоб переконати республіканців підтримати Гегсета. Хоча Трамп і Міллер продовжують підтримувати Гегсета, серед високопоставлених радників в адміністрації зростає скепсис щодо того, чи зможе міністр оборони ще довго втриматися на своїй посаді.

Звільнення Гегсета – що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Конгресі розпочали процедуру імпічменту глави Пентагону. Резолюцію про це вніс республіканець Томас Массі, який багато разів обирався до Конгресу, але цього разу програв вибори.

Массі розраховує, що ініціативу підтримають не тільки демократи, а й частина республіканців. Для ухвалення резолюції достатньо більшості голосів. При цьому навіть якщо Палата представників схвалить імпічмент, для усунення Гегсета знадобиться підтримка двох третин Сенату.

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