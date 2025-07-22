Якщо дозволити Росії брати гору, Трамп може виглядати слабким і зіткнутися зі звинуваченнями в тому, що він зробив недостатньо, щоб зупинити Путіна.

Для президента Дональда Трампа участь США у війні в Україні може стати тим самим, чим війна в Афганістані була для його попередника Джо Байдена. Як пише Bloomberg, на перший погляд це порівняння може здатися надуманим, адже США не направляли війська в Україну, а лише надають їй допомогу.

"Однак для президента Дональда Трампа є схожість: врегулювання конфлікту - завдання не з легких, і що довше він затягується, то сильніше він ризикує опинитися в лещатах відповідальності - а можливо, і провини", - наголошується в статті.

Більш глибоке втягування в конфлікт викличе гнів прихильників руху "Зробимо Америку знову великою", пише Bloomberg.

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"Але якщо дозволити Росії стабільно набирати обертів, при цьому не надаючи додаткової допомоги, Трамп може виглядати слабким і зіткнутися зі звинуваченнями в тому, що він зробив недостатньо, щоб зупинити Путіна", - ідеться в статті.

При цьому Трамп наполегливо прагне дистанціюватися від конфлікту, неодноразово заявляючи, що за його правління війна ніколи б не почалася, і даючи зрозуміти, що він не несе відповідальності за її результат.

Порівняння двох воєн уже неодноразово спливало в коментарях експертів

За кілька місяців до переобрання Трампа в листопаді оглядач Washington Post Марк Тіссен попередив республіканців про небезпеку блокування додаткової допомоги Україні.

"Для республіканців настав час вибору: якщо ви не хочете бути звинуваченими в падінні Києва так само, як Байдена звинувачують у падінні Кабула, відправте військову допомогу Україні", - написав він.

У лютому цього року, президент Ради з міжнародних відносин Майкл Фроман висловився так само різко, заявивши, що поспішна угода стане "серйозною помилкою", яка також підірве прагнення Трампа виглядати миротворцем.

"Якщо ви думали, що таліби, які прямують на американських "Хаммерах" по Кабулу, виглядають не дуже, уявіть собі росіян, які їдуть колоною танків "Абрамс" по Харкову", - написав Фроман.

Проблема для Трампа полягає в тому, що деякі з його найзатятіших прихильників стверджують прямо протилежне - що більш глибоке втручання США обернеться для Трампа крахом, пише видання.

"Якщо президент Трамп продасть їм наступальну зброю, здатну завдати удару глибоко всередині Росії, я не бачу, як уникнути перетворення цього на війну Трампа", - заявив соратник Трампа Стів Беннон.

Трамп і війна в Україні

Раніше колишній радник Трампа Джон Болтон заявив, що президент США, схоже, більше зацікавлений не в підтримці України в боротьбі з російською агресією, а в тому, щоб дистанціюватися від України - як дипломатично, так і військово.

Він підкреслив, що ультиматум Трампа в Москві "сприймається як дозвіл продовжувати невпинні атаки на Україну - принаймні до 49-го дня".

За його словами, коли настане 50-й день ультиматуму, "Трамп може знайти причини нічого не робити проти Росії, знявши з себе будь-яку відповідальність".

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