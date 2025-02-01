Київ очікує, що таке джерело фінансування сподобається Трампу, який прагне скоротити іноземну допомогу.

Українські чиновники відновили спроби отримати доступ до сотень мільярдів доларів заморожених російських активів у Європі, оскільки сподіваються переконати президента Дональда Трампа, який нещодавно вступив на посаду, подолати європейську протидію в цьому питанні.

Як пише The Washington Post, Київ очікує, що альтернативне джерело фінансування озброєнь і відновлення сподобається Трампу, який прагне скоротити іноземну допомогу.

"Українські чиновники, які займаються цим питанням, кажуть, що не знають, якою є позиція нової адміністрації щодо питання конфіскації, але деякі представники попередньої адміністрації її підтримали. Деякі з більш агресивних союзників України в Європі, включно з главою зовнішньополітичного відомства ЄС Каєю Каллас, також підтримують цей крок, але підтримка самого Трампа розглядається як ключова", - пише WP.

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В адміністрації президента України зазначають, що у Трампа є "влада змінити позицію більш скептично налаштованих країн". При цьому саме жорсткий підхід Трампа до міжнародної політики дав деяким українським чиновникам надію на прорив.

"Для того, хто намагається отримати всю Гренландію, це не має великого значення", - сказав один із них у коментарі WP.

Джейкоб Кіркегор, старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона, сказав, що українські чиновники намагалися апелювати до Трампа, пропонуючи використовувати гроші для купівлі американської зброї.

"Це дуже чітка послуга за послугу", - сказав він. "І вони б хотіли, щоб Трамп прийняв цей аргумент і по суті сказав європейцям: "Послухайте, якщо ви хочете, щоб я продовжував постачати Україні зброю, ну, давайте купимо її за рахунок російських активів".

Водночас європейські чиновники зазначають, що такі країни, як Німеччина і Франція, як і раніше, категорично проти конфіскації активів, і "немає жодних сигналів, що вказують майбутній прорив".

На що можуть бути використані гроші, поки що залишається під питанням. Хоча Зеленський виступав за використання цих коштів для купівлі зброї, інші українські чиновники кажуть, що більша частина, якщо не всі, гроші могли б піти на репарації та відновлення України після війни.

Заморожені російські активи

Раніше спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог заявляв, що Трамп розглядає можливість купівлі зброї для України за рахунок заморожених російських активів.

Водночас головний виконавчий директор бельгійського центрального депозитарію цінних паперів Euroclear заявила, щоконфіскація заморожених активів РФ може призвести до "непередбачених наслідків".

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