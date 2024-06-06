В Будапешті поскаржились, що росіян на саміт не запросили.

Угорщина візьме участь в українському Саміті миру у Швейцарії. Її представлятиме голова МЗС Петер Сіярто. Про це сам угорський дипломат повідомив під час свого візиту до Санкт-Петербурга, пише Telex.

Петер Сіярто заявив, що Угорщина стоїть на боці миру та бере участь у всіх заходах, де мир є на порядку денному. При цьому голова угорського МЗС висловив жаль через те, що державу-агресора не запрошено на швейцарську зустріч.

"Ми вважаємо, що реальних результатів можна очікувати, якщо всі будуть за столом переговорів. Цього разу це не так, але оскільки ми поважаємо мирні зусилля Швейцарії, ми візьмемо участь на рівні міністра закордонних справ", — сказав він.

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Саміт миру у Швейцарії: останні новини

Як писав УНІАН, швейцарський саміт миру не передбачає створення умов для початку мирних переговорів з Росією. Його мета – залучити якомога країн світу на бік України. Як пояснив канцлер Німеччини Олаф Шольц, переговори з РФ наразі є просто неможливими, адже Путін вірить, що може підкорити Україну силою.

Також ми розповідали, що Джо Байден не поїде на Саміт миру у Швейцарії. США представлятиме віце-президент країни Камала Гарріс. В Офісі президента України наголосили, що перед самітом Зеленський двічі зустрічатиметься з Байденом особисто.

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