Ештон Картер помер у понеділок увечері після серцевого нападу.

У США у віці 68 років помер колишній глава Пентагону Ештон Картер, який працював в адміністрації 44-го президента США Барака Обами.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву його сім'ї.

Зазначається, що Ештон Картер помер у понеділок увечері після раптового серцевого нападу.

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Екс-глава Пентагону Ештон Картер: чим він відомий

Ештон Картер очолював Міноборони США з 17 лютого 2015 по 20 січня 2017 року – за часів президентства Барака Обами.

Обама представив кандидатуру Картера на пост міністра оборони США в грудні 2014 року. Сенат США затвердив його кандидатуру першого лютого 2015 року.

Картер допомагав контролювати запуск військової стратегії, яка повинна була відкинути військове угруповання Ісламської держави у Сирії та Іраку.

Екс-глава Пентагону Ештон Картер: позиція щодо України та Росії

Як кандидат на посаду міністра оборони США Ештон Картер заявляв, що західні країни не повинні давати Росії право розглядати колишні радянські республіки, у тому числі і Україну, як зону своїх власних інтересів.

А вже будучи міністром оборони США, він зазначав, що Україні необхідно надати зброю для боротьби з російськими терористами на Донбасі.

Ештон Картер називав Росію глобальною загрозою для Штатів.