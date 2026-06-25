В Кремлі відреагували на заяви про затягування Білорусь у війну проти України

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін звинуватив Захід у розпалюванні напруженості.

Москва спростувала повідомлення стосовно того, що Росія хоче використати Білорусь як плацдарм для посилення атак на Україну та планує скорочення фінансової підтримки у разі відмови. Як пише Reuters, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що інформація "не відповідає дійсності" і що Білорусь є найближчим союзником РФ.

Водночас, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін звинуватив Захід у розпалюванні напруженості.

"Ситуація вздовж наших кордонів надзвичайно нестабільна та загострюється. За нашими кордонами посилюються формування військ НАТО, модернізується інфраструктура, розширюються військові бюджети сусідніх держав, а політики роблять різкі мілітаристські заяви. Докладаються зусилля щодо продовження і навіть розширення гарячого конфлікту, розв’язаного Заходом в Україні. Сьогодні ми гостро усвідомлюємо відверту спробу втягнути Білорусь у війну", - заявив він.

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Проте в агентстві підкреслили, що хоча Лукашенко і не відправив білоруські війська воювати на боці Росії, він дозволив Путіну використовувати Білорусь як плацдарм для вторгнення в Україну, а пізніше погодився дозволити розмістити там тактичні ядерні ракети.

До того ж, часто відбуваються спільні військові навчання з Росією, що дає можливість Москві використовувати там бази та полігони.

Також зазначається, що РФ зараз дуже покладається на Білорусь, яка має два великі нафтопереробні заводи, для переробки російської нафти та продажу бензину, дизельного палива та авіаційного палива назад до Росії. У матеріалі йдеться:

"Цей цикл постачання став дедалі важливішим цього року, оскільки Україна посилила атаки на нафтопереробні заводи в Росії, що спричинило масштабний дефіцит палива. За даними Reuters, за перші п'ять місяців цього року залізничні поставки бензину з білоруських нафтопереробних заводів до Росії зросли майже в 13 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як поставки білоруського дизельного палива потроїлися".

Ситуація навколо Білорусі

Як повідомляв УНІАН, Лукашенко заявив, що нещодавно зустрівся з представниками українського президента Володимира Зеленського.

Лукашенко наголосив, що Білорусь "не потрібно" втягуватися у війну. При цьому він зазначив, що з української сторони на кордоні з Білоруссю стоять підрозділи територіальної оборони.

Перед цим Зеленський озвучив ультиматум керівництву Білорусі: прибрати ретранслятори, які допомагають росіянам наводити "Шахеди" на цілі в Україні, або Україна прибере їх сама. Незабаром ретранслятори на території Білорусі справді замовкли.

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