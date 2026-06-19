Зеленський поставив Лукашенку ультиматум і дав тиждень на виконання

Зеленський скептично сприймає слова про не бажання Лукашенка втягнутися у війну.

Якщо Олександр Лукашенко не зупинить роботу ретрансляторів на території Білорусі, які коригують російські дронові атаки по Україні, то за тиждень це зроблять українці. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

"Лукашенко - керівник Білорусі, країни, яка є нашим сусідом. Безпека на кордоні для нас дуже важлива. Він прекрасно розуміє, що ми дорослі вже хлопці. Ніхто не ображається просто на слова, слова особисті. Якщо образа моєї країни - будемо ображатися і не забудемо", - зазначив Зеленський.

Президент України скептично сприймає заяви Лукашенко, що той не хоче бути втягнутим у цю війну.

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"Тут він повинен бути чесним принаймні для свого народу, тому що це не він може бути втягнутим у цю війну, це може бути втягнута його країна, втягнута Росією. Вони з перших днів війни це роблять", - сказав Зеленський.

За його словами, коли почалась повномасштабна війна, то багато ракет Україну атакували з території Білорусі. Зазначає, що не вірить в слова Лукашенка, що він не контролював ситуацію, а то діяла Росія.

Зеленський наголосив, що зараз Росія буде продовжувати штовхати Лукашенка у цю війну, але Україна буде відповідати.

"Не треба зайві слова. У нього на вишках є ретранслятори. Російські, білоруські, яка нам різниця. Вздовж двох прикордонних з Україною областей знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню", - сказав президент України.

За його словами, якщо Лукашенко не хоче бути у війні, то нехай зніме цю техніку.

"Я думаю, що тижня буде достатньо, це зробити. Чому я кажу тижня? Тому що, зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми", - наголосив Зеленський.

Війна в Україні: Білорусь

Як повідомляв УНІАН, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не хоче війни, але готується до її початку.

За його словами, він хоче, аби білоруські військові були готові воювати, адже так їх будуть боятися, і ніхто не наважиться "напасти" на Білорусь.

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