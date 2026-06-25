'Давайте по-людськи': Лукашенко зустрівся з представниками Зеленського

Білоруський диктатор публічно визнав, що мав контакти з представниками України щодо можливого вступу Білорусі у війну.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко нещодавно зустрівся з представниками українського президента Володимира Зеленського. Про це він заявив під час зустрічі з білоруськими чиновниками.

"Я прямо сказав хлопцям: "Передайте своєму президенту: якщо він думає, що можна так з нами розмовляти та ще й втягнути нас у війну, то він має розуміти, що характер війни миттєво зміниться. Ця війна буде зовсім іншою", – сказав Лукашенко.

За словами диктатора, незабаром він отримав відповідь із Києва про те, що "вони це розуміють".

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"Тому давайте, хлопці, домовлятися. Треба домовлятися. Давайте по-людськи", – сказав диктатор.

Лукашенко наголосив, що Білорусі "не потрібно" втягуватися у війну. При цьому він зазначив, що з української сторони на кордоні з Білоруссю стоять підрозділи територіальної оборони.

"Нам війна не потрібна. Нам і землі вистачає, і економіки нашої вистачає, і проблем вистачає. Тому ніякої конфронтації. Я це кажу для того, щоб ви розуміли мою позицію. Я її не приховую. Мир і тільки мир", – додав білоруський диктатор.

Ситуація навколо Білорусі

Як писав УНІАН, у червні президент України Володимир Зеленський озвучив ультиматум керівництву Білорусі: прибрати ретранслятори, які допомагають росіянам наводити "Шахеди" на цілі в Україні, або Україна прибере їх сама. Незабаром ретранслятори на території Білорусі справді замовкли.

На цьому тлі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україні доведеться сформувати нові бригади, щоб прикрити кордон з Білоруссю. За його словами, загроза втягування Білорусі у війну стає дедалі реальнішою.

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