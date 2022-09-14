Двигун ракети-носія New Shepard несподівано спалахнув на висоті близько 8 км над землею.

Ракета New Shepard компанії Blue Origin, яка належить відомому американському мільярдерові Джеффу Безосу, вибухнула через хвилину після зльоту.

Про це пише Reuters.

Випробування ракети проходили в Західному Техасі в рамках 23-ї місії компанії Blue Origin. Людей на борту не було.

Зазначається, що на висоті близько 8 кілометрів над землею двигун ракети-носія New Shepard несподівано спалахнув. Система від'єднання двигуна капсули одразу відштовхнула корабель від ракети. Ця функція спрацьовує для безпечного приземлення за допомогою парашута.

За даними Федерального управління цивільної авіації, в результаті аварії ракета New Shepard розбилася в певній небезпечній зоні. До з'ясування причин аварії польоти Blue Origin будуть припинені.

Як відомо, компанія Безоса Blue Origin розробляє свою багаторазову суборбітальну систему New Shepard з 2006 року. Система складається з капсули для шістьох осіб і одноступінчастої ракети.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня минулого року найбагатша людина світу, 57-річний бізнесмен Джефф Безос відправився в космос. Разом з мільярдером на борту ракети New Shepard був його молодший брат, 53-річний Марк, 82-річна льотчиця Воллі Франк і 18-річний Олівер Деймен.

Вас також можуть зацікавити новини: