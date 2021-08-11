"Сонячний човен" фараона Хеопса тепер буде у Великому єгипетському музеї.

Нова домівка для судна фараона. У Єгипті перевезли до Великого музею в Гізі древній човен фараона Хеопса, що правив у 2589-2566 роках до нашої ери.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Гігантська 42-метрова конструкція виготовлена із дерева добре збереглася, попри те, що їй близько 4,5 тисяч років. Єгипетська влада назвала його "найбільшим і найстарішим" дерев'яним об'єктом в історії людства.

Використовували човен для церемоній, а давні єгиптяни вірили, що фараон зможе плити ним по небу після своєї смерті.

Важить човен аж 20 тонн, тож, аби перевезти його, знадобилося спеціальне обладнання і дві доби.

Читайте такожТисячолітні мумії фараонів "пройшлися" урочистим парадом у Єгипті (фоторепортаж)1954 року його знайшли у найбільшій з трьох пірамід Гізи — там його тримали й понині.

Рішення перемістити судно до Великого єгипетського музею прийняли, бо там — кращі умови для його зберігання.

Зовсім скоро його показуватимуть відвідувачам.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше цьогоріч вчені відтворили голос давньоєгипетського жерця, який жив три тисячі років тому.

Автор: Станислав Кожемякин