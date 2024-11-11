Російський пілот Кузьмінов 'засвітився' після вбивства, але він у безіменній могилі, - CBS

Справжній Кузьмінов похований у безіменній могилі на півдні Іспанії, стверджують журналісти.

Російський пілот Максим Кузьмінов втік на територію України на військовому гелікоптері. Згодом його знайшли мертвим в Іспанії. Через довгі місяці після вбивства CBS дізналося деталі про цей злочин.

Майкл Вайс, американський редактор The Insider повідомив, що боєприпаси, використані під час вбивства, були російського виробництва.

"Це веде нас назад до Москви, і вони хочуть, щоб ви це знали. Вони хочуть сказати: "Ви не можете довести, що це ми, але, погодьтеся, ви знаєте, що це ми", - сказав Вайс.

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Справу про смерть Кузьмінова тепер веде іспанська цивільна гвардія. Запроваджено суворий інформаційний режим, і жоден із місцевих чи федеральних іспанських чиновників не дав коментарів журналістам.

Хоча влада публічно не розголошувала деталей, було зроблено одне попередження: якщо буде доведено, що за вбивством стоїть Росія, Іспанія рішуче відреагує. Але на даний момент офіційна позиція Іспанії залишається нейтральною.

Вайс припускає, що Іспанія стримує публічні заяви, щоб уникнути паніки. "Якщо ви турист, чи хотіли б ви провести відпустку в Аліканте, знаючи, що можете стати випадковою жертвою, пов'язаною з російськими злочинами?" - запитує Вайс.

Джерело, обізнане зі слідством, надало фотографії осіб, які є "предметом інтересу" і перебували в Іспанії під час вбивства Кузьмінова. Один із них - колишній офіцер КДБ, інший - його родич, полковник російської міліції. Це підсилює підозри щодо причетності російської влади.

Вайс упевнений, що до вбивства причетні російські спецслужби. "Не думаю, що хтось, особливо українці чи росіяни, сумніваються, що його ліквідувала Москва", - сказав він.

Цікаво, що Кузьмінов "повернувся" через п’ять місяців після вбивства - у соцмережах з'явилися фото людини, схожої на нього, на авіашоу. Проте, за даними видання, це, ймовірно, був український розвідник, який використовував маску, що робила його дуже схожим на Кузьмінова. Метою цієї дезінформації було змусити росіян думати, що Кузьмінов пережив замах і продовжує працювати на Україну, що могло б підбадьорити інших потенційних перебіжчиків.

"Справжній Кузьмінов, за словами джерел, похований у безіменній могилі на півдні Іспанії", - підсумувало видання.

Вбивство Кузьмінова - останні новини

Наприкінці лютого стало відомо, що в Іспанії знайшли мертвим російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року перегнав до української держави гелікоптер Мі-8 армії РФ.

ЗМІ дізналися від джерел, що він вирішив переїхати на іспанську територію, замість того, щоб лишитися в Україні. За відомостями журналістів, Кузьмінов запросив до себе свою колишню, а потім його знайшли застреленим.

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