Велика Британія продовжує розглядати можливість відправки своїх інструкторів для навчання солдатів в Україну.

Британське військове керівництво розглядає можливість відправки в Україну військовослужбовців для навчання солдатів.

Невеликі групи британських військових інструкторів можуть бути відправлені на захід України "для інтенсивної базової підготовки новобранців", перш ніж вони вирушать на лінію фронту на сході, пише The Times.

Це вирішило б деякі логістичні проблеми, пов'язані з відправленням українських військ на британські бази для навчання, і заощадило б фінанси, повідомляють виданню два джерела, обізнані про переговори.

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Крім того, повідомляється, що в рамках очолюваної Великою Британією багатонаціональної військової операції під кодовою назвою "Інтерфлекс" десятки тисяч українських солдатів пройшли навчання у Великій Британії від початку повномасштабної війни в Україні. Однак міністр оборони Великої Британії Джон Хілі визнав, що "найбільшою перешкодою" в цьому процесі було "надання Україною персоналу для навчання".

Джерело в Міноборони Великої Британії заявило виданню, що відправлення британських військ в Україну замість проведення навчання на військових базах у Європі було б "дешевше і краще":

"Ми могли б проводити [навчання] швидше, і це було б дуже далеко від лінії фронту, тому ризик був би набагато нижчим".

В Україні ж, за інформацією The Times, заявили, що відправлення інструкторів в Україну стане "потужним військово-політичним сигналом" для інших країн і самої Росії. За словами джерела, це також ознаменувало б початок "фактичного" розгортання військової інфраструктури НАТО на території України і стало б "потужним стримувальним фактором".

Британські солдати також навчалися б бойових навичок в українських військ і змогли б випробувати новітню зброю, що розробляється для війни, додав анонімний експерт.

Інші новини про навчання українських військовослужбовців

Раніше УНІАН повідомляв, що військовий розніс умови підготовки новобранців.

"На одного інструктора дають по 50 бійців і місяць часу, про яку ефективність може йти мова?", - риторично запитав він. І додав, що весь процес проходить на совісті командирів бригад, оскільки чітко прописаних норм на підготовку нових бійців немає.

Крім того, у 3-й ОШБр розповіли про тестовий тиждень штурмовика: трапився інцидент. Це стосується дівчини, яка спочатку поводилася нормально, а потім її поведінка різко змінилася.

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