Навчальні заклади зможуть отримати сертифікат та офіційно навчати операторів.

В Україні ухвалено рішення щодо створення сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів дронів. Про це повідомив віце-прем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, потреба у професійних операторах дронів постійно зростає. У військових підрозділах є попит на цю професію, тому потрібні навчальні заклади, які даватимуть якісні знання.

"З початку повномасштабного вторгнення в Україні зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БпЛА, але єдина система регулювання їхньої діяльності відсутня. Уряд ухвалив постанову, яка дасть старт сертифікації приватних шкіл БпЛА. Навчальні заклади зможуть отримати сертифікат та офіційно навчати операторів, які після успішного складання іспитів зможуть зайняти посади операторів БпЛА у військових підрозділах всіх складових Сил безпеки та Сил оборони", - зазначив Федоров.

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Щоб отримати ліцензію, заклад має:

проводити навчання з керування чи виготовлення дронів;

мати три і більше безпілотників для тренування і сертифікації пілотів;

мати навчальні програми для підготовки пілотів на цих апаратах;

найняти трьох і більше сертифікованих інструкторів для проведення навчання.

Міністр також поінформував, що постанова дозволить працювати лише тим закладам, які дають реальні практичні знання, що допоможуть на фронті.

Зміни у школі

Учні 10-12 класів із 2027 року самостійно обиратимуть предмети шкільної програми. Навчання після 9 класу поділиться на 2 напрями: академічний і професійний.

Академічний напрям буде спрямований на підготовку до вступу до закладів вищої освіти.

Професійний напрям дасть змогу учням розвивати навички для швидкого виходу на ринок праці.

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