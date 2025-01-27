Водночас так звана ЦВК зазначає, що "Проти всіх" проголосувало 3,60% виборців.

Диктатор Олександр Лукашенко набирає 86,82% голосів на так званих "виборах" у Білорусі. Про це пише провладне агентство БелТА з посиланням на голову білоруської Центральної виборчої комісії Ігоря Карпенка.

"За Олександра Лукашенка на виборах у Білорусі проголосували 86,82% виборців, повідомив голова ЦВК Ігор Карпенко", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦВК, результати конкурентів Лукашенка на "виборах" такі:

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Олег Гайдукевич - 2,02%;

Анна Канопацька - 1,86%;

Сергій Сіранков - 3,21%;

Олександр Хижняк - 1,74%;

"Проти всіх" - 3,60%.

"Вибори" у Білорусі

Як писав УНІАН, самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку, який диктаторськими методами керує країною вже понад 30 років, екзит-пол знову "намалював" перемогу на виборах.

Повідомлялося, що його суперниками на цих виборах були виключно лояльні до адміністрації кандидати. Крім того, в країні серйозно обмежили роботу інтернету - це пов'язують з тим, що під час масштабних протестів 2020 року люди координувалися саме завдяки соцмережам.

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