Диктатор Олександр Лукашенко набирає 86,82% голосів на так званих "виборах" у Білорусі. Про це пише провладне агентство БелТА з посиланням на голову білоруської Центральної виборчої комісії Ігоря Карпенка.
"За Олександра Лукашенка на виборах у Білорусі проголосували 86,82% виборців, повідомив голова ЦВК Ігор Карпенко", - йдеться у повідомленні.
За даними ЦВК, результати конкурентів Лукашенка на "виборах" такі:
- Олег Гайдукевич - 2,02%;
- Анна Канопацька - 1,86%;
- Сергій Сіранков - 3,21%;
- Олександр Хижняк - 1,74%;
- "Проти всіх" - 3,60%.
"Вибори" у Білорусі
Як писав УНІАН, самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку, який диктаторськими методами керує країною вже понад 30 років, екзит-пол знову "намалював" перемогу на виборах.
Повідомлялося, що його суперниками на цих виборах були виключно лояльні до адміністрації кандидати. Крім того, в країні серйозно обмежили роботу інтернету - це пов'язують з тим, що під час масштабних протестів 2020 року люди координувалися саме завдяки соцмережам.