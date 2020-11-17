У США продовжується підрахунок голосів на виборах президента, які відбулися 3 листопада.

Джо Байден, який упевнено здобуває перемогу на президентських виборах у США 2020, попередив адміністрацію Трампа про смерті «багатьох людей», якщо чинний президент відмовиться передавати законним шляхом владу своєму наступнику.

Про це повідомляє The Guardian.

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«Ще більше людей можуть померти, якщо ми не будемо координуватися», – сказав Байден, додавши, що США втратять понад півтора місяця, якщо чекатимуть до 20 січня.

Багато експертів звинувачує Трампа у його неефективних діях в боротьбі з пандемією COVID-19. Замість того, щоб вирішувати «коронавірусну» кризу, чинний глава США зосередився на виборах і критиці підрахунку голосів. Крім того, Трамп «зробив ставку на вакцину» і не брав участі у профільних робочих засіданнях щодо боротьби з COVID-19 «щонайменше 5 місяців».

Адміністрація Трампа не визнає Байдена обраним президентом і фактично заблокувала доступ до парламентських приміщень і фінансування. Демократи й деякі республіканці попередили, що відмова Білого дому надавати Байдену доступ до розвідувальної інформації є небезпечною для національної безпеки та ускладнює боротьбу з вірусом, зокрема планування розподілення вакцин.

Вибори президента США-2020: хто переміг?

У США продовжується підрахунок голосів на виборах президента, які відбулися 3 листопада.

За даними провідних американських ЗМІ, Байден набирає достатню кількість голосів колегії виборників, аби стати наступним президентом США. При мінімально необхідних 270 голосів Байден вже має не менше 290.

11 листопада Джо Байден висловив впевненість, що перехідний період передачі влади відбудеться навіть без взаємодії з боку чинної адміністрації Дональда Трампа.

14 грудня має відбутися зустріч 538 членів колегії виборників, які остаточно проголосують за наступного президента. А вже після того, 20 січня 2021 року відбудеться інавгурація нового президента.

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Автор: Яна Ставська