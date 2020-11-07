Президент України Володимир Зеленський привітав Джо Байдена з попередніми результатами на президентських виборах у США.
Про це глава держави заявив у мікроблозі Twitter.
"Вітання Джо Байдену та Камалі Гарріс. Україна оптимістична стосовно стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами. Україна та США завжди співпрацювали у питаннях безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією. Наша дружба стає тільки сильнішою", - наголосив Зеленський.
Читайте також"Буду президентом всіх американців": Байден зробив першу заяву після перемоги на виборах президента
Перемога Байдена на виборах у США
Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США. За їхніми даними, Байден отримав 273 голоси, що свідчить про його перемогу над республіканцем Дональдом Трампом у боротьбі за Білий дім.
Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів відмовляється визнавати перемогу кандидата від Демократичної партії.
Трамп наголосив, що рішення про перемогу на виборах ухвалюється після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram