За словами президента, Україна оптимістична стосовно стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами.

Президент України Володимир Зеленський привітав Джо Байдена з попередніми результатами на президентських виборах у США.

Про це глава держави заявив у мікроблозі Twitter.

"Вітання Джо Байдену та Камалі Гарріс. Україна оптимістична стосовно стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами. Україна та США завжди співпрацювали у питаннях безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією. Наша дружба стає тільки сильнішою", - наголосив Зеленський.

Перемога Байдена на виборах у США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США. За їхніми даними, Байден отримав 273 голоси, що свідчить про його перемогу над республіканцем Дональдом Трампом у боротьбі за Білий дім.

Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів відмовляється визнавати перемогу кандидата від Демократичної партії.

Трамп наголосив, що рішення про перемогу на виборах ухвалюється після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

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Автор: Віталій Саєнко