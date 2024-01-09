У 1992-1995 роках Ратко Самац вбивав цивільних громадян.

Уродженець Югославії боснійський серб Ратко Самац отримав громадянство Російської Федерації. Про це йдеться у підписаному у вівторок, 9 січня, указі президента РФ Володимира Путіна.

Ратко Самац - колишній офіцер Югославської національної армії, учасник громадянської війни 1992-1995 років. Боснія та Герцеговина домагалася його видачі за підозрою у скоєнні військових злочинів проти мирних громадян під час масової різанини у місті Ключ. Крім того, він підозрюється у вбивстві у 1993 році трьох цивільних мусульман.

У 2015 році син двох загиблих оголосив винагороду за інформацію про вбивцю батьків. Тоді Самац перебував у РФ, куди приїхав у 1999 році на лікування, отримавши посвідку на проживання.

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У 2013 році Мінюст Боснії та Герцеговини оголосив Самаца у міжнародний розшук. Його затримали у січні 2016-го під час спільної операції Інтерполу та ФСБ та помістили до СІЗО, згодом перевели під домашній арешт.

У квітні того ж року Генпрокуратура РФ відмовила владі Боснії та Герцеговини в екстрадиції Самаца та звільнила чоловіка з-під арешту. Серба взяли на поруки тодішня уповноважена з прав людини Елла Памфілова та декілька депутатів Держдуми РФ.

Надання громадянства РФ іноземцям - останні новини

Днями з'явилась реакція МЗС України на указ Путіна щодо присвоєння громадянства РФ українським дітям. В українському зовнішньополітичному відомстві стверджують: такі нікчемні дії порушують норми міжнародного гуманітарного права і не створюють жодних правових наслідків.

Раніше УНІАН повідомляв, що Путін оголосив масову роздачу паспортів РФ. Російський диктатор підписав два укази, якими спрощується прийом у громадянство РФ деяким категоріям українців, а також іноземцям, які підписали контракт з Міноборони країни-терориста.

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