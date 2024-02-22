Офіційно про причини проблем не повідомляли.

У Сполучених Штатах Америки стався масштабний збій в роботі однієї з найбільших американських телекомунікаційних компаній AT&T.

Як пише CNN, збій призвів до того, що клієнти компанії по всій території Штатів не могли здійснювати дзвінки, відправляти текстові повідомлення і виходити в мережу. Про проблеми заявили і клієнти Verizon і T-Mobile, проте компанії сказали, що у них немає проблем - можливо люди просто не могли зв'язатися з тими, хто користується послугами AT&T.

Як свідчать дані сайту DownDetector, про проблеми з AT&T повідомили понад 74 тисячі людей. Компанія визнала факт повсюдного відключення, але не назвала причину збою системи. "Деякі наші клієнти сьогодні вранці відчувають перебої в роботі бездротового зв'язку. Ми терміново працюємо над відновленням їх обслуговування", - заявили вони.

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Джерело повідомило журналістам, що проблема може бути пов'язана з пірінгом. За його словами, немає жодних ознак того, що перебої сталися в результаті кібератаки.

Збої призвели до порушення роботи ряду служб. Так, департамент з надзвичайних ситуацій Сан-Франциско повідомив, що в його центр 911 надходять не всі дзвінки, а в штаті Огайо збій вплинув на роботу пожежної сигналізації Верхнього Арлінгтона.

Кібератака на "Київстар" в Україні: що відомо

Нагадаємо, в грудні власники карт українського оператора Київстар повідомили про серйозний збій. Вже незабаром з'ясувалося, що його причиною стала хакерська атака на ядро мережі.

Під час атака не працював і національний роумінг - це пояснили нездатністю передати інформацію про абонентів іншим операторам.

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