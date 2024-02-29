Його мають провести вже цього року.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей хоче провести саміт латиноамериканських країн, які підтримують Україну в її боротьбі з російською агресією.

В інтерв'ю британській газеті Financial Times він повідомив, що визначає пріоритетними альянси з "країнами, які захищають свободу", включаючи Сполучені Штати Америки та Ізраїль, який він відвідав у лютому, а також Україну.

Мілей заявив, що планує провести "саміт латиноамериканської підтримки" України вже цього року - він не став розкривати деталі. Журналісти зазначають, що його позиція різко відрізняється від позицій президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви та президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора.

Відео дня

Що відомо про Хав'єра Мілея:

53-річний Мілей, якого характеризують як правого популіста і правого лібертаріанця, відомий аргентинський політик та економіст,

У листопаді він здобув перемогу у другому турі президентських виборів. На його інавгурацію приїхав український президент Володимир Зеленський, під час зустрічі він запросив країну приєднатися до обговорення Формули миру.

Наприкінці 203 року Аргентина офіційно відмовилася від членства в міждержавному альянсі БРІКС, заявивши про новий курс зовнішньої політики.

Вас також можуть зацікавити новини: