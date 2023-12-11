Вони обговорили підготовку саміту Україна - Латинська Америка.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні на площах і вулицях Буенос-Айреса дуже часто звучало слово "свобода" - libertad. І це поєднує нас - Україну та Аргентину. Ми справді цінуємо свободу, ми справді її захищаємо й ми справді готові зміцнювати свободу разом", - написав голова держави.

У Офісі президента зазначили, що у Буенос-Айресі Зеленський привітав Мілея з офіційним вступом на посаду президента. "У період війни складно знайти час і пролетіти пів земної кулі. Але ми почули вас, ваші сигнали в парламенті й вашу особисту енергію щодо підтримки України, наших людей, які борються проти російської агресі", - сказав він.

Відео дня

Зеленський розповів про процес імплементації Української формули миру та запросив аргентинську сторону до участі в четвертій зустрічі радників із питань нацбезпеки та зовнішньої політики щодо реалізації Формули миру в січні 2024 року та в підготовці першого установчого Глобального саміту миру.

Також вони обговорили наступні кроки в підготовці саміту Україна - Латинська Америка й розвиток двосторонньої співпраці в низці сфер.

Візит Зеленського до Аргентини:

Як повідомляв УНІАН, вчора президент відвідав Національний конгрес країни, в якому проходила інавгурація новообраного президента.

Відомо, що в ході візиту він провів зустрічі з президентом Еквадору Даніелем Нобоа, президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу та президентом Республіки Парагвай Сантьяго Пеньєю.

Крім того, на одному з відео можна побачити, що український президент мав розмову з угорським прем’єром Віктором Орбаном.

Вас також можуть зацікавити новини: