Продовольча компанія Danone пішла з ринку країни-агресора.

Відомий французький виробник молочної продукції та інших продуктів харчування Danone завершила угоду з продажу свого бізнесу у Росії компанії "Вамін Р". Про це повідомляється на сайті компанії.

Як відомо, у березні Danone заявила, що отримала дозвіл на проведення угоди від російських регулюючих органів.

"Після прес-релізу від 22 березня 2024 року, в якому компанія Danone оголосила про те, що отримала від російських регулятивних органів дозволи, необхідні для продажу свого бізнесу EDP у Росії компанії Vamin R LLC, Danone оголошує сьогодні про завершення цієї операції", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Тим часом російське видання РБК нагадує, що Danone оголосила про початок процесу передачі бізнесу в Росії ще у жовтні 2022 року. До цього компанія виключала звільнення з російського ринку. У липні 2023 року частки іноземних компаній у російській "дочці" Danone перейшли під тимчасове управління Росимущества.

Наприкінці того ж місяця Danone повідомила про списання російського бізнесу зі свого балансу. Сума знецінених коштів склала приблизно €200 млн, ще у приблизно €500 млн оцінюється негрошова різниця через перерахунок курсу рубля до євро.

У березні цього року Путін скасував рішення про передачу Росимуществу частки іноземних інвесторів у російському бізнесі Danone. У Кремлі це пояснили "доцільністю".

Вихід західних компаній із РФ - останні новини

Нещодавно стало відомо, скільки втратили іноземні компанії від виходу із Росії. За даними Reuters, вихід з території РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну обійшовся західному бізнесу у більш ніж 107 млрд дол у вигляді списань та втрати доходів.

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