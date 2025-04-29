Вартість одного такого винищувача перевищує 60 мільйонів доларів.

У понеділок, 28 квітня, під час різкого маневру авіаносця USS Harry S. Truman для уникнення атаки хуситів за борт впав винищувач F/A-18 Super Hornet. Як повідомляє CNN з посиланням на ВМС США, літак потонув.

Хусити заявили про атаку на американський авіаносець у Червоному морі безпілотниками та ракетами. Це сталося на фоні масштабної операції США проти угруповання.

За даними видання, під час інциденту з авіаносця USS Harry S. Truman у море впав винищувач F/A-18 Super Hornet. Як зазначають у ВМС США, корабель був змушений різко змінити курс, щоб уникнути обстрілу, внаслідок маневру літак опинився за бортом і затонув. Вартість одного такого винищувача перевищує 60 мільйонів доларів.

Відео дня

"F/A-18E буксирувався в ангар, коли екіпаж втратив керування літаком. Винищувач та тягач впали за борт. Моряки, які буксирували літак, вжили негайних заходів, щоб відійти від нього, перш ніж він упаде за борт. Триває розслідування", - зазначили у ВМС США.

Водночас зазначається, що на момент події ударна група "Трумена" перебувала в Червоному морі та продовжувала виконувати бойові завдання.

Це не перший інцидент із авіаносцем. У лютому цього року "Трумен" зіткнувся з торговельним судном біля берегів Єгипту, але постраждалих не було. У грудні 2024 року один F/A-18 з цього авіаносця був випадково збитий американським есмінцем "Геттісберг" під час навчань у Червоному морі. На щастя, пілоти встигли катапультуватися.

США і Ємен - останні новини

15 березня Трамп у своїй соцмережі Truth Social повідомив, що віддав наказ завдати удару по хуситах у Ємені, які ведуть "безперервну кампанію піратства, насильства і терору" проти американських та інших суден, літаків і безпілотників.

Згодом Трамп заявив, що віддав наказ про нанесення "рішучих і потужних" ударів США по повстанцях-хуситах в Ємені. Як пише The Wall Street Journal, він заявив, що "пекло обрушиться", щоб протистояти операціям повстанців. За словами Трампа, удари триватимуть, поки хусити не припинять напади на морські судна біля узбережжя.

Вас також можуть зацікавити новини: