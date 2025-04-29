У понеділок, 28 квітня, під час різкого маневру авіаносця USS Harry S. Truman для уникнення атаки хуситів за борт впав винищувач F/A-18 Super Hornet. Як повідомляє CNN з посиланням на ВМС США, літак потонув.
Хусити заявили про атаку на американський авіаносець у Червоному морі безпілотниками та ракетами. Це сталося на фоні масштабної операції США проти угруповання.
За даними видання, під час інциденту з авіаносця USS Harry S. Truman у море впав винищувач F/A-18 Super Hornet. Як зазначають у ВМС США, корабель був змушений різко змінити курс, щоб уникнути обстрілу, внаслідок маневру літак опинився за бортом і затонув. Вартість одного такого винищувача перевищує 60 мільйонів доларів.
"F/A-18E буксирувався в ангар, коли екіпаж втратив керування літаком. Винищувач та тягач впали за борт. Моряки, які буксирували літак, вжили негайних заходів, щоб відійти від нього, перш ніж він упаде за борт. Триває розслідування", - зазначили у ВМС США.
Водночас зазначається, що на момент події ударна група "Трумена" перебувала в Червоному морі та продовжувала виконувати бойові завдання.
Це не перший інцидент із авіаносцем. У лютому цього року "Трумен" зіткнувся з торговельним судном біля берегів Єгипту, але постраждалих не було. У грудні 2024 року один F/A-18 з цього авіаносця був випадково збитий американським есмінцем "Геттісберг" під час навчань у Червоному морі. На щастя, пілоти встигли катапультуватися.
США і Ємен - останні новини
15 березня Трамп у своїй соцмережі Truth Social повідомив, що віддав наказ завдати удару по хуситах у Ємені, які ведуть "безперервну кампанію піратства, насильства і терору" проти американських та інших суден, літаків і безпілотників.
Згодом Трамп заявив, що віддав наказ про нанесення "рішучих і потужних" ударів США по повстанцях-хуситах в Ємені. Як пише The Wall Street Journal, він заявив, що "пекло обрушиться", щоб протистояти операціям повстанців. За словами Трампа, удари триватимуть, поки хусити не припинять напади на морські судна біля узбережжя.