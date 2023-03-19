Інцидент стався 17 березня 2023 року.

Британські та німецькі винищувачі Typhoon перехопили російські літаки поблизу Естонії. Це сталося в рамках спільної місії НАТО з патрулювання повітряного простору.

Як повідомляється на сайті Королівських ВПС Великої Британії (RAF), інцидент стався 17 березня 2023 року.

"17 березня пара літаків НАТО вилетіла на перехоплення російського військового пасажирського літака Ту-134, відомого під натовським позначенням Crusty, його супроводжували два винищувачі Су-27 Flanker і військово-транспортний літак Ан-12 Cub", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що російські літаки були перехоплені в безпосередній близькості від естонського повітряного простору. Подібний інцидент стався також 15 березня.

Перехоплення російських літаків

15 березня 2023 року ВПС Великої Британії та Німеччини перехопили російський літак поблизу повітряного простору Естонії. Він не зв'язався з естонською авіадиспетчерською службою.

В середині лютого винищувачі США перехопили літаки РФ в районі Аляски. Це був другий інцидент за два дні. Тоді зазначалося, що літаки РФ не входили в повітряний простір США або Канади.

Раніше літаки РФ також перехопили неподалік від Польщі. Вони летіли з боку Калінінграда.

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