Європа все ще має тенденцію купувати продукцію оборонної промисловості США.

Керівник французької аерокосмічної компанії Dassault Aviation Ерік Трапп'є висловив сумніви щодо нових обіцянок Євросоюзу збільшити виробництво озброєнь, попередивши, що створення справжньої європейської оборонної промисловості може зайняти десятиліття.

Зазначається, що він висловив скептицизм щодо нещодавнього прагнення Брюсселя перезавантажити оборонну промисловість регіону, в тому числі, можливо, за допомогою спільних планів фінансування і закупівель, пише Financial Times.

"Європа раптом повірила, що працювати над обороною – це добре... Я радий, що це усвідомлення прийшло. Між цим усвідомленням і реальною розбудовою європейської оборонної промисловості пройде багато років і навіть багато десятиліть", – сказав керівник компанії.

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За його словами, Європа все ще має тенденцію купувати продукцію оборонної промисловості США, намагається діяти гнучко і має попереду роки роботи над поліпшенням ланцюга постачання, який постраждав від багаторічних скорочень оборонного бюджету.

Вказано, що Dassault – одна з європейських компаній, яка отримала вигоду від покращення ситуації з оборонними бюджетами в усьому світі після багаторічних скорочень, і її замовлення на літаки Rafale продовжують зростати.

Але більша частина цих замовлень, за винятком великих замовлень від Франції і менших замовлень від таких країн, як Греція, надійшла з-поза меж ЄС, з Індії, ОАЕ або Індонезії. Такі країни, як Німеччина і Нідерланди, нещодавно зробили вибір на користь американських літаків F35 компанії Lockheed Martin..

За словами журналістів, Трапп'є не єдиний, хто виливає холодну воду на деякі оборонні амбіції ЄС. Такі компанії, як німецький виробник боєприпасів Rheinmetall, також нарікають на повільний темп прийняття рішень.

Трапп'є вважає, що Європа повинна забезпечити простоту процедур, а не тільки збільшувати фінансування галузі. Він додав, що європейські постачальники Dassault стикаються з проблемами з власними джерелами постачання, часто за межами ЄС, або обмежені такими проблемами, як високі ціни на енергоносії та погашення державної допомоги.

Варто зазначити, що Dassault Aviation є виробником таких літаків як Mirage 2000 і Rafale.

ВПК Євросоюзу

Раніше УНІАН писав, що Єврокомісія пропонує ЄС способи стимулювати свою оборонну промисловість, щоб вона могла перейти в "режим військової економіки" у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Однак фінансово консервативні країни ЄС чинять опір новому плану Брюсселя щодо збільшення спільного фінансування оборони, що ставить під сумнів прагнення до швидкого нарощування промислового потенціалу континенту.

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