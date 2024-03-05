Єврокомісія напрацювала рекомендації для цього процесу на тлі загрозливих заяв Трампа.

Єврокомісія пропонує Європейському союзу способи стимулювати свою оборонну промисловість, щоб вона могла перейти в "режим військової економіки" у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє Reuters пропозиції зі стимулювання країн ЄС купувати більше зброї у європейських компаній, а також з надання допомоги таким компаніям у збільшенні виробничих потужностей запропонує єврокомісар з питань промисловості Тьєррі Бретон. Він заявив, що можливість чергового президентського терміну Дональда Трампа в США, який поставив під сумнів зобов'язання Вашингтона перед НАТО, означає, що Європа повинна робити більше для свого захисту.

"Нам необхідно змінити парадигму і перейти в режим військової економіки. Це також означає, що європейська оборонна промисловість повинна йти на більший ризик за нашої підтримки. У нинішньому геополітичному контексті Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, незалежно від результату виборів наших союзників кожні чотири роки", - заявив Бретон.

Чиновники ЄС хочуть, щоб органи ЄС відігравали більш значну роль в оборонній промисловій політиці. Як зазначають аналітики, війна показала, що європейська промисловість виявилася погано підготовленою до деяких серйозних проблем, таких як раптове підвищення попиту на велику кількість артилерійських боєприпасів.

Бретон пропонує створення європейської версії американської схеми іноземних військових продажів, за якою Сполучені Штати допомагають урядам інших країн купувати зброю в американських компаній. Ще одна пропозиція дозволить ЄС змусити європейські компанії з виробництва зброї віддавати пріоритет європейським замовленням під час кризи.

Ці пропозиції повинні бути схвалені усіма національними урядами 27 країн-членів ЄС та Європарламентом, щоб їх можна було втілити в життя. Також ці пропозиції вивчатиме НАТО.

Що передувало

Раніше стало відомо, що Україна може стати повноправним членом програми підтримки оборонної промисловості Європейського Союзу, що допоможе використати досвід країни та наблизить її до вступу.

Однією з трьох цілей пропозиції цієї програми є "сприяння відновленню, реконструкції та модернізації української оборонної технологічної та промислової бази і поступовій інтеграції в європейську, тим самим сприяючи взаємній стабільності, безпеці, миру, процвітанню і стійкості".

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