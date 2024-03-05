Президент ЄК розробила детальну стратегію для оборонного сектору, яка заохочує спільні закупівлі між країнами ЄС.

Фінансово консервативні країни ЄС чинять опір новому плану Брюсселя щодо збільшення спільного фінансування оборони, що ставить під сумнів прагнення до швидкого нарощування промислового потенціалу континенту, пише Financial Times.

Зазначається, що хоча більшість країн-членів хочуть зміцнити європейську оборону і зменшити залежність від США, існують великі розбіжності щодо того, чи варто передавати Єврокомісії нагляд за новими спільними фондами, призначеними для оборони.

За словами журналістів, такі застереження підкреслюють складність розширення військового потенціалу Європи в умовах дефіциту державних фінансів, а також розбіжності щодо доцільності розширення повноважень Брюсселя у сфері оборонної політики.

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"Ми не допустимо захоплення влади Комісією", – заявив високопоставлений дипломат ЄС, який назвав "чистою фантазією" пов'язану з цим ідею про випуск 27 країнами-членами нових спільно забезпечених оборонних облігацій.

"Комісія не повинна стимулювати це. Уряди розміщуватимуть замовлення, оборонні компанії інвестуватимуть в потужності і продаватимуть свою продукцію. Так працює ринкова економіка. Немає потреби в такому стилі планової економіки", – додав чиновник.

Вказано, що президент ЄК Урсула фон дер Ляєн розробила детальну стратегію для європейського оборонного сектору, яка заохочує спільні закупівлі між країнами ЄС, при цьому Брюссель субсидує зброю, яка вважається стратегічно важливою, і виступає гарантом певних рівнів виробництва.

Стратегія, яку мають невдовзі презентувати, передбачає створення нового фонду для підтримки малих оборонних компаній за допомогою кредитів або вливань в акціонерний капітал, згідно з проектом, з яким ознайомилась Financial Times. Точні цифри і цілі в цій пропозиції все ще обговорюються на тлі потужного лобіювання з боку ключових столиць, таких як Берлін і Париж.

У статті вказано, що європейський оборонно-промисловий сектор продемонстрував нездатність задовольнити потреби України. В ЄС змінили стратегічне мислення щодо загрози з боку Москви. Франція наполягає на максималістському підході до підтримки промисловості ЄС, який має на меті звести до мінімуму закупівлі за межами блоку. Париж також закликав до виділення додаткових коштів на підтримку цієї мети.

Але такі країни, як Німеччина і Нідерланди, не бажають випускати нові боргові зобов'язання.

Пропозиція Комісії розширити кредитну політику Європейського інвестиційного банку для "задоволення фінансових потреб [оборонного] сектору" може отримати ширшу підтримку. У проекті не визначено жодних часових рамок. Такий крок вимагатиме підтримки більшості країн ЄС, які є акціонерами кредитора, пише газета.

Оборонка ЄС

Єврокомісія пропонує Євросоюзу способи стимулювати свою оборонну промисловість, щоб вона могла перейти в "режим військової економіки". Стимулювання країн ЄС купувати більше зброї у європейських компаній, а також з надання допомоги таким компаніям у збільшенні виробничих потужностей пропонує єврокомісар з питань промисловості Тьєррі Брето.

Раніше УНІАН писав, що країни-члени Європейського Союзу можуть закуповувати боєприпаси для України поза межами блоку.

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