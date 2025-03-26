'Це соромно': Волц взяв на себе відповідальність за злив надсекретної інформації в Signal

Посадовець зазначив, що наразі триває розслідування того, як журналіст міг потрапити у чат з топпосадовцями США.

Скандал з витоком надсекретної інформації з чату топпосадовців США в Signal не вщухає. Радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що він "збентежений" випадковим зливом змісту чату про військові плани журналісту.

Як заявив Волц в етері Fox News, він бере на себе "повну відповідальність" за інцидент, пов’язаний із передачею секретних деталей про військові удари США по Ємену Джеффрі Голдбергу, головному редактору The Atlantic.

"Це соромно, так. Ми зробили помилку, ми рухаємося вперед", - сказав він у вівторок.

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На уточнювальне питання, чи понесе він відповідальність за порушення безпеки, Волц відповів: "Я беру на себе повну відповідальність. Я створив групу", маючи на увазі чат у додатку для обміну повідомленнями Signal.

Після цього він неодноразово критикував Голдберга, називаючи його "невдахою" і "покидьком серед журналістів".

Волц зазнав серйозної критики з боку членів Конгресу за цей інцидент. Втім посадовець зміг уникнути значних наслідків після того, як президент США Дональд Трамп висловив йому підтримку у вівторок і зазначив, що Волцу не потрібно вибачатися.

Він наполягав, що не передавав жодної секретної інформації Голдбергу. Натомість журналіст стверджує, що утримався від публікації певних деталей з міркувань національної безпеки.

Водночас Волц висловив бажання, щоб головний редактор The Atlantic не публікував решту повідомлень:

"Я, безперечно, хочу, щоб наші обговорення залишалися конфіденційними… Звичайно, я не хочу, щоб усе це було відкрито, тому що це були конфіденційні розмови".

Він також повідомив, що адміністрація наразі розслідує, як Голдберга помилково додали до чату Signal, у якому перебували високопосадовці, зокрема міністр оборони Піт Гегсет і державний секретар Марко Рубіо.

"Ми маємо посилитися. Ми посилимося", - сказав він, додавши, що ніколи не контактував з Голдбергом, коли його запитали, як номер журналіста опинився в його телефоні.

Витік даних з чату у Signal топчиновників США: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, топпосадовці США обговорювали удари по Ємену в Signal у чаті, до якого випадково додали журналіста The Atlantic Джеффрі Голдберга. Обговорення містило дані про зброю, цілі та час ударів. Голдберг оприлюднив цю переписку.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що йому нічого не відомо про те, що члени його команди національної безпеки додали редактора видання The Atlantic Джеффрі Голдберга в чат у Signal, а міністр оборони США Піт Хегсет взагалі заперечив обговорення військових планів у чаті.

З’явилася інформація, що президент США Дональд Трамп може звільнити свого радника із національної безпеки Майка Волца через витік даних із надсекретного чату в Signal. Як повідомили американські посадовці на умовах анонімності, звільнення може відбутися упродовж двох наступних днів. Інші співрозмовники в Білому домі стверджують, що радник Трампа має сам піти у відставку, аби "президент не опинився в поганому становищі".

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