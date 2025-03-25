Президент США сказав, що його радник "засвоїв урок".

Президент США Дональд Трамп назвав свого радника з національної безпеки Майка Волтца "хорошою людиною". Про це він сказав, коментуючи причетність посадовця до витоку даних із надсекретного чату в Signal, пише NBC News.

Коли Трампа запитали, чи засмучений він тим, що історія із The Atlantic наробила так багато шуму, він відповів, що ні, назвавши це "єдиним збоєм за два місяці, який виявився несерйозним".

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"Майк Волц засвоїв урок, і він хороша людина", - заявив Трамп.

Ця реакція президента, пише видання, стала його першим суттєвим коментарем щодо скандалу з витоком даних із надсекретного чату в Signal.

Також Трамп сказав, що присутність редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга в чаті "зовсім не вплинула" на військову операцію.

Видання Sky News звернуло увагу на те, що президент США у соціальній мережі Х поширив допис американського мільярдера і керівника Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілона Маска, який жартом відреагував на інцидент з перепискою високопосадовців США.

"Найкраще місце, щоб сховати труп, - це друга сторінка журналу The Atlantic, бо туди ніхто ніколи не заглядає", - написав Маск.

Витік даних з чату у Signal топчиновників США: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, топпосадовці США обговорювали удари по Ємену в Signal у чаті, до якого випадково додали журналіста The Atlantic Джеффрі Голдберга. Обговорення містило дані про зброю, цілі та час ударів. Голдберг оприлюднив цю переписку.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що йому нічого не відомо про те, що члени його команди національної безпеки додали редактора видання The Atlantic Джеффрі Голдберга в чат у Signal, а міністр оборони США Піт Хегсет взагалі заперечив обговорення військових планів у чаті.

З’явилася інформація, що президент США Дональд Трамп може звільнити свого радника із національної безпеки Майка Волца через витік даних із надсекретного чату в Signal. Як повідомили американські посадовці на умовах анонімності, звільнення може відбутися упродовж двох наступних днів. Інші співрозмовники в Білому домі стверджують, що радник Трампа має сам піти у відставку, аби "президент не опинився в поганому становищі".

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