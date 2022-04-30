Всього данський уряд передасть ЗСУ 25 БТР.

Данія передасть Україні бронетранспортери та важкі міномети. Таким чином данський уряд підтримав Збройні Сили України.

Про це пише видання Olfi.

Так, ЗСУ отримає 25 колісних бронетранспортерів Piranha III, які розроблені швейцарською компанією Mowag. Данія має намір замінити Piranha III на БТР Piranha V.

Крім того, ЗСУ отримають від Данії важкі міномети М10 і тисячі мінометних снарядів до них.

Також Україна отримає 50 гусеничних бронетранспортерів M113 G3 DK.

Як раніше повідомляв УНІАН Росія 24 лютого рано вранці вдерлася в Україну. Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім у ряді міст атакував і мирних жителів. Зокрема, під обстріли потрапляли жителі Києва, Чернігова, Харкова, Херсона, Маріуполя, Одеси, Львова, Миколаєва та Вінниці.

Майже весь світ засудив широкомасштабне вторгнення РФ в Україну. Ряд держав ввели проти російської сторони і почали допомагати Україні.

Допомогу Україні надали ряд країн, у тому числі надавали США і країни-члени Європейського Союзу.

28 квітня стало відомо, що німецький Бундестаг схвалив надання Україні важкого озброєння.

Вас також можуть зацікавити новини: