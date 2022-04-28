Данія також може передати українській стороні боєприпаси, дізналися журналісти.

Королівство Данія має намір надати Україні бронетранспортери M113.

За інформацією DR News, Данія відправляє в Україну бронетранспортери типу М113 та боєприпаси.

Ця зброя є частиною допомоги в розмірі 600 млн крон, яку прем’єр-міністр Королівства Данія Метте Фредеріксен пообіцяла Україні минулого тижня під час візиту до Києва.

Зазначається також, що з моменту візиту прем'єр-міністра Збройні сили і особливо Сухопутні війська розглядають, які системи озброєння на складах можуть бути корисними в Україні.

Як повідомляє видання, наразі невідомо, чи покинула країну та направляється в Україну перша партія військової допомоги. Ні в командуванні оборони, ні в Міноборони не хочуть повідомляти, коли очікується надходження збройової допомоги в Україну з Данії.

Зазначається, що бронетранспортер типу M113 використовується в обороні Данії з 1964 року, але кілька разів модернізувався.

Нагадаємо, Росія 24 лютого рано вранці вдерлася в Україну. Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім у низці міст атакував і мирних жителів. Зокрема, під обстріли потрапляли жителі Києва, Чернігова, Харкова, Херсона, Маріуполя, Одеси, Львова, Миколаєва та Вінниці.

Майже увесь світ засудив широкомасштабне вторгнення РФ в Україну. Низка держав запровадили проти російської сторони та почали допомагати Україні.

Допомогу Україні, в тому числі надавали США та країни-члени Євросоюзу.

28 квітня стало відомо, що німецький Бундестаг схвалив надання Україні важкого озброєння.

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