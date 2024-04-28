РФ програє, вважає польський міністр.

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що, у разі перемоги в Україні, російський диктатор Володимир Путін вчинить так, як колись лідер фашистської Німеччини Адольф Гітлер - використає українців та їхню промисловість для продовження своєї загарбницької війни.

У поляків є вибір - або мати переможену армію РФ за межами української землі, або росіян-переможців на кордоні з Польщею, поділився думкою чиновник у Варшаві в інтерв'ю Bild. "...І тоді (якщо окупанти переможуть українців, - Ред.) Путін вчинить так само, як Гітлер вчинив із Чехословаччиною: він візьме промисловість і людей в Україні та мобілізує їх для продовження війни", - попередив міністр.

Чиновник зазначив, що диктатора краще зупинити в Україні. "Росія багато разів нападала на Польщу за 500 років нашої історії. Тому ми анітрохи не здивуємося...", - сказав очільник МЗС. Сікорський наголосив, що зараз українці борються не самі. На його думку, РФ отримає поразку. "Росія програє, тому що ми, Захід, набагато сильніші за Росію...", - спрогнозував він.

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Коли закінчиться війна між Росією та Україною - прогнози

Президент Володимир Зеленський говорив, що ніхто достеменно не знає, коли повномасштабне протистояння українців і росіян завершиться, проте наголошував - громадянам України важливо вистояти і впродовж 2024 року.

Аналітик London's Royal United Services Institute (RUSI) Метью Севілл не вважає, що війна з РФ скоро завершиться. За його прогнозом, для українців і наступний рік буде важким. За словами експерта, наша країна може втратити ще більше земель. Наприкінці 2023 року видання The Economist писало, що війна проти росіян може затягнутися ще на п'ять років.

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