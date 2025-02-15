Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що під час перемовин нічого не має бути про Україну без України. Про це він сказав під час виступу в другий день Мюнхенської конференції.
"Як прихильники демократії ми стоїмо на боці України. Тому я радий, що в США підтвердили нашу спільну мету зберегти незалежність і суверенітет України. Ми не погодимося на будь-яке рішення, яке призведе до поділу європейської та американської безпеки. Від цього виграє тільки одна людина - президент Путін", - наголосив Шольц.
За його словами, у світі більше не має бути місця фашизму, расизму та агресивній війні. Крім того, канцлер Німеччини відреагував на вчорашній виступ віцепрезидента США Джея Ді Венса:
"Ми не приймаємо, коли сторонні втручатимуться в наші вибори і в нашу демократію. Це неприпустимо, особливо серед союзників і друзів. Ми рішуче це відкидаємо. Ми самі будемо вирішувати, що відбувається з нашою демократією".
Шольц додав, що Україна після війни повинна отримати гарантії, які запобігли б новому російському вторгненню, тому це буде потребувати підтримки Європи. За його словами, Берлін зможе й надалі підтримувати Україну. Водночас він запропонував зняти "боргове гальмо", яке заважає збільшувати військову допомогу Україні та витрати на Бундесвер.
Німеччина та Україна - останні новини
Раніше повідомлялось, що Олаф Шольц звернувся до парламенту Німеччини у зв'язку зі світовими подіями останніх 24 годин та заявами США щодо війни в України. Зокрема канцлер закликав уряд ухвалити резолюцію про надзвичайну ситуацію. За його словами, "абсолютно зрозуміло, що перемога Росії або крах України не призведе до миру, а навпаки".
Також опитування показало, що понад 60% німців підтримують надання військової допомоги для України. Відомо, що 27% опитуваних виступають за збільшення військової допомоги для України від Німеччини, ще 40% вважають, що Німеччина має продовжувати підтримувати державу, на яку напала РФ.