За словами канцлера Німеччини, у світі більше не має бути місця фашизму, расизму та агресивній війні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що під час перемовин нічого не має бути про Україну без України. Про це він сказав під час виступу в другий день Мюнхенської конференції.

"Як прихильники демократії ми стоїмо на боці України. Тому я радий, що в США підтвердили нашу спільну мету зберегти незалежність і суверенітет України. Ми не погодимося на будь-яке рішення, яке призведе до поділу європейської та американської безпеки. Від цього виграє тільки одна людина - президент Путін", - наголосив Шольц.

За його словами, у світі більше не має бути місця фашизму, расизму та агресивній війні. Крім того, канцлер Німеччини відреагував на вчорашній виступ віцепрезидента США Джея Ді Венса:

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"Ми не приймаємо, коли сторонні втручатимуться в наші вибори і в нашу демократію. Це неприпустимо, особливо серед союзників і друзів. Ми рішуче це відкидаємо. Ми самі будемо вирішувати, що відбувається з нашою демократією".

Шольц додав, що Україна після війни повинна отримати гарантії, які запобігли б новому російському вторгненню, тому це буде потребувати підтримки Європи. За його словами, Берлін зможе й надалі підтримувати Україну. Водночас він запропонував зняти "боргове гальмо", яке заважає збільшувати військову допомогу Україні та витрати на Бундесвер.

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Раніше повідомлялось, що Олаф Шольц звернувся до парламенту Німеччини у зв'язку зі світовими подіями останніх 24 годин та заявами США щодо війни в України. Зокрема канцлер закликав уряд ухвалити резолюцію про надзвичайну ситуацію. За його словами, "абсолютно зрозуміло, що перемога Росії або крах України не призведе до миру, а навпаки".

Також опитування показало, що понад 60% німців підтримують надання військової допомоги для України. Відомо, що 27% опитуваних виступають за збільшення військової допомоги для України від Німеччини, ще 40% вважають, що Німеччина має продовжувати підтримувати державу, на яку напала РФ.

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