Він запевняє, що Німеччина продовжить допомагати українській армії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц очікує на збереження військової допомоги Україні з боку нової адміністрації Білого дому.

Як передає ntv, політик запевнив, що під час переговорів з новим президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом агітував за продовження підтримки України. За словами Шольца, необхідно послати чіткий сигнал кремлівському правителю Путіну, щоб той не розраховував на зменшення підтримки України.

Водночас канцлер ухилився від відповіді на питання про гарантії безпеки і ймовірну присутність європейських солдатів в Україні без участі американського військового контингенту:

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"Головну роль відіграватиме той факт, що друзі України повинні будуть гарантувати, що вона і надалі матиме дуже сильну армію, рівень якої буде навіть вищим за американський".

Останні заяви Шольца щодо України

Нагадаємо, нещодавно німецький канцлер негативно висловився про наміри Трампа пов'язати підтримку України із правом доступу до її металів.

Також він назвав недоречними обговорення відправки європейських миротворців в Україну. Він вважає, що спочатку мають відбутися реальні переговори.

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