Байден і Макрон не збігаються в кількох важливих питаннях.

Президент Франції Еммануель Макрон під час нещодавньої телефонної розмови з американським лідером Джо Байденом запропонував направити західні сили в Україну для навчання військ у зоні бойових дій.

Як пише Politico, президент США пропозицію Макрона не підтримав. За словами двох людей, знайомих з розмовою, він висловив стурбованість потенційними наслідками відправки військ з будь-якої країни НАТО туди, де вони можуть опинитися на лінії вогню та призвести до ескалації конфлікту.

Зазначається, що розмова завершилась без будь-якого рішення. Як вказує видання, Байден і Макрон не збігаються в кількох важливих питаннях. Французький президент запланував собі роль прихильника європейської самозабезпеченості та самовизначення. Водночас Білий дім вважає його чимось на кшталт "Джокера" у картах, який змушує адміністрацію Байдена нервувати.

Відео дня

Попри всі відмінності та 35-річну різницю у віці, двоє чоловіків почали довіряти один одному.

Відправка інструкторів в Україну

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати навчальні центри в Україні та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом.

Аналітики заявляють, що розміщення військ Франції може створити прецедент і полегшити іншим країнам наслідувати їхній приклад. Вони називають п'ять варіантів розміщення військ НАТО в Україні.

Reuters писав, що Франція скоро може відправити військових інструкторів в Україну, попри занепокоєння союзників і критику з боку Російської Федерації.

У Росії продовжують розкидатися погрозами на адресу західних країн. Днями прес-секретар російського посольства у Франції Олександр Макогонов пригрозив бити по французьких інструкторах у разі їх відправки в Україну

Вас також можуть зацікавити новини: