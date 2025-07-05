На думку генсека НАТО, нападу Китаю на Тайвань може передувати атака РФ на країни Альянсу.

Якщо китайський лідер Сі Цзіньпін вирішить напасти на Тайвань, він захоче, щоб перед тим Росія атакувала країни НАТО, аби відвернути увагу світу від Індо-Тихоокеанського регіону. Таку думку генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив в інтерв’ю виданню The New York Times.

"Дедалі більше усвідомлюється, і не будемо наївними щодо цього: якби Сі Цзіньпін напав на Тайвань, він би спочатку зателефонував своєму дуже молодшому партнеру в усьому цьому, Володимиру Володимировичу Путіну, який проживає в Москві, і сказав би йому: "Гей, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти займав їх у Європі, атакуючи територію НАТО". Найімовірніше, саме так це й буде розвиватися", - заявив Рютте.

За його словами, щоб стримати Путіна, НАТО має бути "сильним колективно" настільки, щоб російський диктатор не наважився напасти.

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"А по-друге, співпрацювати з Індо-Тихоокеанським регіоном - те, що президент Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) дуже активно пропагує. Тому що у нас є тісний взаємозв'язок, спільна робота в оборонній промисловості, інноваціях між НАТО та Індо-Тихоокеанським регіоном", - пояснив очільник НАТО.

Ймовірність війни Росії з НАТО

Як повідомляв раніше УНІАН, німецький історик, професор з Потсдамського університету Зенке Найтцель нещодавно зробив тривожний прогноз, що цьогорічне літо буде останнім мирним літом у Європі. Свої побоювання він пояснив тим, що "ситуація у сфері безпеки у світі змінилася" через російського диктатора Володимира Путіна, а також через нову політику президента США Дональда Трампа.

На думку голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, через 2-4 роки після завершення війни в Україні Росія буде технічно готова до агресії проти Європи. За його словами, питання не в тому, чи нападе ще на когось РФ, а в тому, хто буде наступний. "Польща, країни Балтії, Північна Європа – у зоні ризику. Наші аналітики вже не питають, чи наважиться Росія напасти на інші країни. Питання звучать інакше. Коли і звідки?" - сказав Іващенко.

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