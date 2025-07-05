Якщо китайський лідер Сі Цзіньпін вирішить напасти на Тайвань, він захоче, щоб перед тим Росія атакувала країни НАТО, аби відвернути увагу світу від Індо-Тихоокеанського регіону. Таку думку генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив в інтерв’ю виданню The New York Times.
"Дедалі більше усвідомлюється, і не будемо наївними щодо цього: якби Сі Цзіньпін напав на Тайвань, він би спочатку зателефонував своєму дуже молодшому партнеру в усьому цьому, Володимиру Володимировичу Путіну, який проживає в Москві, і сказав би йому: "Гей, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти займав їх у Європі, атакуючи територію НАТО". Найімовірніше, саме так це й буде розвиватися", - заявив Рютте.
За його словами, щоб стримати Путіна, НАТО має бути "сильним колективно" настільки, щоб російський диктатор не наважився напасти.
"А по-друге, співпрацювати з Індо-Тихоокеанським регіоном - те, що президент Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) дуже активно пропагує. Тому що у нас є тісний взаємозв'язок, спільна робота в оборонній промисловості, інноваціях між НАТО та Індо-Тихоокеанським регіоном", - пояснив очільник НАТО.
Ймовірність війни Росії з НАТО
Як повідомляв раніше УНІАН, німецький історик, професор з Потсдамського університету Зенке Найтцель нещодавно зробив тривожний прогноз, що цьогорічне літо буде останнім мирним літом у Європі. Свої побоювання він пояснив тим, що "ситуація у сфері безпеки у світі змінилася" через російського диктатора Володимира Путіна, а також через нову політику президента США Дональда Трампа.
На думку голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, через 2-4 роки після завершення війни в Україні Росія буде технічно готова до агресії проти Європи. За його словами, питання не в тому, чи нападе ще на когось РФ, а в тому, хто буде наступний. "Польща, країни Балтії, Північна Європа – у зоні ризику. Наші аналітики вже не питають, чи наважиться Росія напасти на інші країни. Питання звучать інакше. Коли і звідки?" - сказав Іващенко.