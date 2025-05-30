Президент Сербії заявив, що оборонна промисловість країни працює для забезпечення власної армії.

Сербія та Росія спільно розслідуватимуть, як боєприпаси сербського виробництва потрапили до України. Про це заявив президент Александар Вучич після того, як Служба зовнішньої розвідки РФ звинуватила Белград у продажах зброї Україні, пише Reuters.

Як розповів Вучич державному телеканалу RTS, експорт сербської зброї до України він обговорював із російським правителем Володимиром Путіним під час свого візиту до Москви 9 травня.

"Ми створили робочу групу разом із російськими партнерами для встановлення фактів. Деякі з речей, які були сказані, не відповідають дійсності", - заявив він.

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За його словами, оборонна промисловість Сербії працює для забезпечення власної армії.

"Наші заводи повинні жити та працювати. У нашій державній оборонній промисловості працює 23 тисячі людей. Зараз ми спрямовуємо зброю для забезпечення нашої армії", - зазначив президент Сербії.

Він також пообіцяв, що блокуватиме постачання боєприпасів сербськими компаніями в Україну, якщо такі факти йому стануть відомі.

"Я обов’язково дам наказ і попередження, що там, де є підозра щодо зловживань з боку кінцевих користувачів та відправлення на поля битв без нашого відома, такі контракти не виконуватимуться", - процитувало Вучича сербське видання Večernje novosti.

Постачання сербської зброї в Україну: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, Росія звинуватила Сербію у зраді. Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила пресреліз під назвою "Сербський воєнпром намагається вистрілити Росії в спину", у якому поскаржилася на "конвеєр смерті". У ньому нібито беруть участь найбільші компанії сербського військово-промислового комплексу: "Югоімпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan та інші. За їхніми даними, Україна вже отримала від сербських компаній сотні тисяч снарядів для реактивних систем залпового вогню і гаубиць, а також мільйони патронів для стрілецької зброї.

У 2024 році видання FT писало, що Сербія непомітно нарощує продажі боєприпасів на Захід, які в результаті йдуть на оборону України, хоча країна не приєдналася до санкцій Заходу проти Росії. Участь Сербії в постачанні боєприпасів в Україну настільки завуальована, що офіційні дані не відображають її, вважають дипломати та аналітики. Хоча сербські чиновники зазначають, що збройова промисловість швидко розвивається.

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