Сербія та Росія спільно розслідуватимуть, як боєприпаси сербського виробництва потрапили до України. Про це заявив президент Александар Вучич після того, як Служба зовнішньої розвідки РФ звинуватила Белград у продажах зброї Україні, пише Reuters.
Як розповів Вучич державному телеканалу RTS, експорт сербської зброї до України він обговорював із російським правителем Володимиром Путіним під час свого візиту до Москви 9 травня.
"Ми створили робочу групу разом із російськими партнерами для встановлення фактів. Деякі з речей, які були сказані, не відповідають дійсності", - заявив він.
За його словами, оборонна промисловість Сербії працює для забезпечення власної армії.
"Наші заводи повинні жити та працювати. У нашій державній оборонній промисловості працює 23 тисячі людей. Зараз ми спрямовуємо зброю для забезпечення нашої армії", - зазначив президент Сербії.
Він також пообіцяв, що блокуватиме постачання боєприпасів сербськими компаніями в Україну, якщо такі факти йому стануть відомі.
"Я обов’язково дам наказ і попередження, що там, де є підозра щодо зловживань з боку кінцевих користувачів та відправлення на поля битв без нашого відома, такі контракти не виконуватимуться", - процитувало Вучича сербське видання Večernje novosti.
Постачання сербської зброї в Україну: що відомо
Як повідомляв раніше УНІАН, Росія звинуватила Сербію у зраді. Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила пресреліз під назвою "Сербський воєнпром намагається вистрілити Росії в спину", у якому поскаржилася на "конвеєр смерті". У ньому нібито беруть участь найбільші компанії сербського військово-промислового комплексу: "Югоімпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan та інші. За їхніми даними, Україна вже отримала від сербських компаній сотні тисяч снарядів для реактивних систем залпового вогню і гаубиць, а також мільйони патронів для стрілецької зброї.
У 2024 році видання FT писало, що Сербія непомітно нарощує продажі боєприпасів на Захід, які в результаті йдуть на оборону України, хоча країна не приєдналася до санкцій Заходу проти Росії. Участь Сербії в постачанні боєприпасів в Україну настільки завуальована, що офіційні дані не відображають її, вважають дипломати та аналітики. Хоча сербські чиновники зазначають, що збройова промисловість швидко розвивається.