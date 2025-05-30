Ексміністр оборони країни вважає, що це лише питання часу.

Експерти з питань оборони та енергетики попереджають, що газопроводи та лінії електропередач Великобританії дуже вразливі до атак РФ та інших ворогів, пише Politico.

Вони зазначають, що критично важливі газопроводи, лінії електропередач і кабелі передачі даних є "слабким місцем британської безпеки", залишаючи країну вразливою до потенційно "катастрофічних" саботажів з боку Росії або інших ворогів.

Аналітики, в тому числі колишні високопоставлені урядовці, вважають, що небезпека недооцінюється.

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В інтерв'ю виданню ексміністр оборони та енергетики Грант Шаппс зазначив, що "самозаспокоєння" щодо цієї проблеми "справді викликає занепокоєння".

"Наша підводна інфраструктура - це свого роду слабке місце, і робиться недостатньо…Питання не в тому, чи виникне колись проблема, а в тому, коли вона виникне", - сказав Шаппс.

За словами міністрів, підводна інфраструктура - це "одна зі сфер", яку буде розглянуто в рамках оборонного огляду (оцінка можливостей країни реагувати на потенційні військові загрози та виклики, – УНІАН). Велика Британія і її союзники вже посилили військово-морське патрулювання і моніторинг для боротьби із загрозами інфраструктурі.

Серед потенційно найбільш вразливих місць інфраструктури Британії, експерти називають газопровід Лангельд, який використовується для постачання газу з Норвегії.

"Лангелед - наше найбільше слабке місце. Це не означає, що ми всі загинемо, якщо його підірвуть, але це означає, що все швидко стане набагато дорожчим. Є ризик нормування постачання газу", - пояснив колишній керівник відділу енергетичної стратегії британського уряду Адам Белл.

Водночас, інші аналітики вважають, що ймовірність атаки на газопровід є низькою.

Диверсії РФ у Європі

Росія посилила диверсії проти Європи через допомогу Україні. За даними ЗМІ, кількість російських атак зросла в чотири рази з 2022 по 2023 рік, а, потім, потроїлися з 2023 по 2024 рік.

У лютому 2025 року у Німеччині фіксувалися диверсії проти військових кораблів. Командувач Військово-морських сил країни Ян Крістіан Каак наголосив на зростанні російської загрози.

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